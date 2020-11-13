31-річна зірка Євробачення Томас Нойвірт, якого публіка більше знає під псевдонімом Кончіта Вурст, ошелешив непристойним чином поруч з зухвало одягненим чоловіком

Як інформує Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікував фото, що вражає своєю відвертістю.

На свіжому фото Том позував поруч з невідомим чоловіком, який був одягнений в білі обтягуючі штани, латексний яскраво-червоний верх, щільно обтягуючий його м'язистий торс і чорні лакові чоботи.

Кончіта красувалася в короткій чорній сукні і грайливих сріблястих чобітках. Про штани зірка, ймовірно, забув, представивши на огляд всьому світу свої оголені ноги.

Всього за 25 хвилин віддані фанати знаменитості поставили більше трьох тисяч лайків і "викупали" Кончиту в захоплених компліментах:

Нагадаємо, Томас Нойвірт став знаменитий не тільки завдяки своїм пісням, а й образу "бородатої жінки". На "Євробаченні" він посів перше місце і підірвав світові чарти своєю піснею. "Родзинкою" Тома стало незвичайне об'єднання в одному тілі як чоловічих, так і жіночих ознак.

Однак фанати помітили, що останнім часом Вурст все частіше і частіше з'являється перед публікою в чоловічому образі.

Раніше ми повідомляли, що Кончіта Вурст здивувала нічними розвагами. Артист позував у жилеті-сіточці на голе тіло і довгих мереживних рукавичках. Поруч із зіркою позувала жінка. Судячи з усього парочка перебувала на вечірці.

Нагадаємо, що Кончіта Вурст без макіяжу вразила виглядом:"повернулася до витоків".

Як повідомляла Politeka, Кончіта Вурст повернулася до міні і каблуків, кадри провокації:"у-ля-ля".

Також Politeka писала, що Кончіта Вурст приголомшила змінами в зовнішності, фанати вітають зірку:"більше не жінка".