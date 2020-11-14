Австрійський співак Томас Нойвірт, який переміг на" Євробаченні " під псевдонімом Кончіта Вурст, показав провокаційний кадр

Знімок 32-річний епатажний співак розмістив у себе в Instagram, пише Politeka.net

Так, на новому фото Нойвіт засвітився в компанії м'язистого красеня в яскравих одязі. Сам же Томас був одягнений в жіночий образ, на ньому був надітий лаковий чорний жакет, прикрашений ланцюгами на талії.

Нойвіт з густою бородою і нафарбованим обличчям пильно дивився, пригорнувши в невідомому чоловікові.

Новий знімок все також захопив фанатів, всього за годину знаменитості поставили понад 3 тисячі лайків і написали безліч коментарів, серед них такі як: "Браво", "Ну ви даєте", "моє захоплення".

Відзначимо, що це не перший знімок з нової фотосесії.

Раніше Томас Нойвіт вже публікував перші кадри, він також похвалився, що попереднє фото зібрало понад 100 тисяч лайків, що говорить про шалену популярність Кончіти Вурст.

Раніше ми повідомляли, що Кончіта Вурст здивувала нічними розвагами. Артист позував у жилеті-сіточці на голе тіло і довгих мереживних рукавичках. Поруч із зіркою позувала жінка. Судячи з усього парочка перебувала на вечірці.

Нагадаємо, що Кончіта Вурст застигла в обіймах красеня: "Так мило...».

Як повідомляла Politeka, Кончіта Вурст без макіяжу вразила виглядом:"повернулася до витоків".

Також Politeka писала, що Кончіта Вурст несподівано змінила образ на Леді-Бос: "відмінна зачіска!".