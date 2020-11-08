Давно її такою не бачили

Відомий австрійський співак Томас Нойвірт, який переміг колись на "Євробаченні" під псевдонімом Кончіта Вурст, підкорив новим стильним образом

Артист, який останнім часом постає перед шанувальниками в новому іміджі, поділився коротким відео в своєму Instagram, пише Politeka.net.

Судячи з його останніх публікацій, Томас, здавалося, вирішив відійти від свого скандального жіночного образу, і став все частіше показувати себе в більш натуральному вигляді. Так, співак повернувся до натурального кольору волосся і знову відростив бороду, а також став частіше показувати себе без макіяжу.

Втім, на нових кадрах Томас знову постав у незвичайному вбранні. Так, на відео він позує в короткій сукні і на підборах. Крім того, його волосся знову пофарбовані в блонд. Він позує поруч зі співаком Рікі Меріно, з яким вони готуються випустити спільну пісню.

Шанувальники артиста не змогли пройти повз цього відео.

"Люблю тебе, Том", "чекаємо", "Вау! Що відбувається? Не змушуй нас чекати занадто довго або я зійду з розуму", "у-ля-ля", - пишуть коментатори.

Раніше ми писали, що Томас знову опублікував фото, на якому його можна побачити в брутальному образі з густою бородою на обличчі.

Артист попозував у звичайному чорному спортивному костюмі і кепці, а впідпису подякував усім своїм фанатам за привітання до Дня народження, який він відзначав 6 листопада.

Нагадавши, переможниця "Євробачення" Кончіта Вурст в мереживі звела з розуму нічними розвагами.

Як повідомляла Politeka, зникла зірка "Євробачення" Кончіта Вурст без макіяжу вразила виглядом: "повернулася до витоків".

Також Politeka писала, що Кончіта Вурст приголомшила змінами в зовнішності, фанати вітають зірку.