Відомий австрійський співак Томас Нойвірт, який переміг колись на "Євробаченні" під псевдонімом Кончіта Вурст, підкорив новим стильним образом
Артист, який останнім часом постає перед шанувальниками в новому іміджі, поділився коротким відео в своєму Instagram, пише Politeka.net.
Судячи з його останніх публікацій, Томас, здавалося, вирішив відійти від свого скандального жіночного образу, і став все частіше показувати себе в більш натуральному вигляді. Так, співак повернувся до натурального кольору волосся і знову відростив бороду, а також став частіше показувати себе без макіяжу.
Втім, на нових кадрах Томас знову постав у незвичайному вбранні. Так, на відео він позує в короткій сукні і на підборах. Крім того, його волосся знову пофарбовані в блонд. Він позує поруч зі співаком Рікі Меріно, з яким вони готуються випустити спільну пісню.
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Шанувальники артиста не змогли пройти повз цього відео.
"Люблю тебе, Том", "чекаємо", "Вау! Що відбувається? Не змушуй нас чекати занадто довго або я зійду з розуму", "у-ля-ля", - пишуть коментатори.
Раніше ми писали, що Томас знову опублікував фото, на якому його можна побачити в брутальному образі з густою бородою на обличчі.
Артист попозував у звичайному чорному спортивному костюмі і кепці, а впідпису подякував усім своїм фанатам за привітання до Дня народження, який він відзначав 6 листопада.
Нагадавши, переможниця "Євробачення" Кончіта Вурст в мереживі звела з розуму нічними розвагами.
Як повідомляла Politeka, зникла зірка "Євробачення" Кончіта Вурст без макіяжу вразила виглядом: "повернулася до витоків".
Також Politeka писала, що Кончіта Вурст приголомшила змінами в зовнішності, фанати вітають зірку.