Знамениті артисти в несподіваних образах вразили мережу різкими перетвореннями

Не так давно в соціальних мережах пронеслася хвиля флешмобів, пов'язаних з роботою програми FaceApp. Не тільки зірки, але і шанувальники багатьох артистів вирішили перевірити, як буде працювати додаток на них самих. Також виявилося безліч бажаючих дізнатися, як би виглядали знамениті чоловіки, якби вони змінили стать.

У шанувальників знаменитостей з'явився безмежний простір для фантазії. Завдяки додатку, яким скористалися фанати і показали свої результати в Instagram, можна легко зрозуміти, як би виглядали популярні актори, співаки і телеведучі, якби були жінками.

Яскравий макіяж, довге волосся, пухкі губи і намальовані брови зробили деяких артистів невпізнанними. Представляємо вашій увазі топ-фото знаменитостей, які змінилися завдяки додатку.

На думку багатьох шанувальників, артисти і справді нічого не втратили б, якби народилися жінками і використовували секрети макіяжу. Деякі ж засмутилися, що їхні улюблені артисти могли виглядати дещо інакше:

"Та все красуні, крім Білана️️; Кіркоров Красава😃 👍; Воробйова найкрасивіша, а Кіркорова теж ні че😊; всі красуні, Ну ось все!; Кіркорову можна і жінкою бути, не розрізниш.. красотун і красуня👌 🏻; Тіматі на Бузову схожий😂; нехай Меладзе залишається чоловіком!; Моп копія своєї дружини, Меладзе-Рудова, Тіматі - Кім Кардашьян😄; Білан виявляється Аріана Гранде👍; Єгор копія Нюша 😁; Гарні були б дівки👍; Тім Кардашьян😂; Лазарєв найкрасивіший і красива 🤣; Всі красуні, крім Білана вийшли; Лазарєв це щось не з ким не порівнянне👍👍».

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