Конфликт между Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым и Ольгой Бузовой набирает обороты
Новая информация появилась в Instagram-аккаунте "Звезды тут".
Сперва была информация о том, что примадонна Алла Пугачева предложила не пускать молодую певицу Ольгу Бузову на традиционный "Голубой огонек".
Выяснилось, что ее инициативу поддержал и продюсер Иосиф Пригожин.
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"Иосиф Пригожин поддержал просьбу Аллы Пугачевой не пускать Ольгу Бузову на «Голубой огонек». Примадонна считает, что ее коллега по цеху не обладает талантом", - говорится в публикации.
Отметим, что с таким предложением Алла Пугачева выступила несколько дней назад. Как утверждают СМИ, она призвала ведущие телеканалы РФ не приглашать бывшую участницу "Дом-2" Ольгу Бузову на новогодние программы, поскольку у нее нет никакого таланта.
Также ранее в СМИ появлялась информация о том, что Аллу Пугачеву раздражает дружба ее бывшего мужа Филиппа Киркорова с Ольгой Бузовой, и она не может ему этого простить.
PR-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский заметил, что шоумен и муж Пугачевой Максим Галкин подписан на Бузову. По его словам, информации о съемках "Голубых огоньков" пока нет, и виной тому не чья-то просьба, а пандемия китайского вируса.
Стоит также напомнить, что в минувшем году выступление Ольги Бузовой вырезали из новогодней программы Первого канала, а руководство телеканала объяснило это "сокращением хронометража эфира". В Госдуме отреагировали на этот инцидент и назвали его "незаконной цензурой".
Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами.
Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках.