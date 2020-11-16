Конфликт между Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым и Ольгой Бузовой набирает обороты

Новая информация появилась в Instagram-аккаунте "Звезды тут".

Сперва была информация о том, что примадонна Алла Пугачева предложила не пускать молодую певицу Ольгу Бузову на традиционный "Голубой огонек".

Выяснилось, что ее инициативу поддержал и продюсер Иосиф Пригожин.

"Иосиф Пригожин поддержал просьбу Аллы Пугачевой не пускать Ольгу Бузову на «Голубой огонек». Примадонна считает, что ее коллега по цеху не обладает талантом", - говорится в публикации.

Отметим, что с таким предложением Алла Пугачева выступила несколько дней назад. Как утверждают СМИ, она призвала ведущие телеканалы РФ не приглашать бывшую участницу "Дом-2" Ольгу Бузову на новогодние программы, поскольку у нее нет никакого таланта.

Также ранее в СМИ появлялась информация о том, что Аллу Пугачеву раздражает дружба ее бывшего мужа Филиппа Киркорова с Ольгой Бузовой, и она не может ему этого простить.

PR-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский заметил, что шоумен и муж Пугачевой Максим Галкин подписан на Бузову. По его словам, информации о съемках "Голубых огоньков" пока нет, и виной тому не чья-то просьба, а пандемия китайского вируса.

Стоит также напомнить, что в минувшем году выступление Ольги Бузовой вырезали из новогодней программы Первого канала, а руководство телеканала объяснило это "сокращением хронометража эфира". В Госдуме отреагировали на этот инцидент и назвали его "незаконной цензурой".

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами.

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках.