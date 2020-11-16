Конфликт между Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым и Ольгой Бузовой набирает обороты

Новая информация появилась в Instagram-аккаунте "Звезды тут".

Сперва была информация о том, что примадонна Алла Пугачева предложила не пускать молодую певицу Ольгу Бузову на традиционный "Голубой огонек".

Выяснилось, что ее инициативу поддержал и продюсер Иосиф Пригожин.

Популярные статьи сейчас

"Воскресшая" любовница Тарзана сделала новое заявление, поразив видом после болезни: "Нужен анализ на..."

Принц Чарльз не уступит престол, Уильяму ничего не светит: "Так долго ждал, когда..."

Королева без лифчика показала, как изменилась после предательства Тарзана: «Слишком вульгарная, под стать супругу»

"До минус 16": украинцев предупредили о лютых морозах, когда ждать погодного удара
Показать еще

"Иосиф Пригожин поддержал просьбу Аллы Пугачевой не пускать Ольгу Бузову на «Голубой огонек». Примадонна считает, что ее коллега по цеху не обладает талантом", - говорится в публикации.

Отметим, что с таким предложением Алла Пугачева выступила несколько дней назад. Как утверждают СМИ, она призвала ведущие телеканалы РФ не приглашать бывшую участницу "Дом-2" Ольгу Бузову на новогодние программы, поскольку у нее нет никакого таланта.

Также ранее в СМИ появлялась информация о том, что Аллу Пугачеву раздражает дружба ее бывшего мужа Филиппа Киркорова с Ольгой Бузовой, и она не может ему этого простить.

бузова, киркоров

PR-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский заметил, что шоумен и муж Пугачевой Максим Галкин подписан на Бузову. По его словам, информации о съемках "Голубых огоньков" пока нет, и виной тому не чья-то просьба, а пандемия китайского вируса.

Стоит также напомнить, что в минувшем году выступление Ольги Бузовой вырезали из новогодней программы Первого канала, а руководство телеканала объяснило это "сокращением хронометража эфира". В Госдуме отреагировали на этот инцидент и назвали его "незаконной цензурой".

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами.

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках.