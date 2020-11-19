Знаменита українська співачка Даша Астаф'єва показала свою розкішну фігуру під час примірки гламурних нарядів

Зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Астаф'єва розповіла, що зараз проходить розпродаж її нарядів зі зйомок. Співачка вирішила продемонструвати на собі, про які саме образи йдеться, і приміряла власні сукні.

На фото Даша постає в гламурних сукнях, кожне з яких володіє власним шармом.

Серед найефектніших нарядів виявилося блискуче плаття в підлогу кольору шампанського з відкритою спиною, коктейльне рожеве плаття з атласу, що ідеально обтягує п'яту точку співачки, розкішне бордове плаття з оксамиту, що змальовує кожен сантиметр силуету Даші, і леопардове плаття з глибоким декольте і кокетливими вставками на грудях.

Шанувальники співачки просто не змогли пройти повз такого поста, і тут же почали засипати зірку компліментами.

"Ух яка жінка", "дівчина-вогонь!", "Як завжди вогонь", "Супер супер, модель ти красуня", "Чарівниця", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що з'явилося фото, на якому Астаф'єва позує в наряді в сітку, демонструючи пружні форми на повний зріст. При цьому образ знаменитість доповнила кучерявим волоссям. Шанувальники буквально "вибухнули" від побаченого.

Нагадаємо, пишногруда Астаф'єва обтягнула принади сіткою і потрясла своїм багатством: "Я не витримала і...".

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва дала волю пристрасті і показала топ найбільш "смачних" образів: "" сукні і без - вогонь!".

Також Politeka писала, що Даша Астаф'єва без штанів ефектно підняла ноги, позбавивши фотографа дару мови: "Нереальний кайф".