Украинская певица Даша Астафьева похвасталась формами, изогнувшись в кресле в наряде без штанов

Как сообщает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

«Нереальный кайф. Не хватает слов, чтобы описать. Я на эмоциях!» - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Астафьева позирует в кресле, элегантно изогнувшись и задрав при этом ноги. Также в кадр попала девушка, которая фотографировала знаменитость. Как можно заметить, еще одна выставляла свет.

Однако поклонников Астафьева избавила от возможности что-либо сказать, опубликовав кадры у себя на странице в Stories.

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До этого мы рассказывали, что украинская певица Даша Астафьева очаровала фанатов новыми снимками, на которых продемонстрировала свою женственность.

Пожалуй, одна из самых желанных женщин украинского шоу-бизнеса, певица и модель Даша Астафьева снова решила порадовать поклонников новой порцией фотографий.

Как известно, почти все снимки у Даши всегда получаются не только соблазнительными, но и весьма художественными, где нет ни капли вульгарности.

Напомним, что раскованная Даша Астафьева без белья показала все свои красоты перед камерой: невозможно устоять.

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