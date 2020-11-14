Украинская певица Даша Астафьева похвасталась формами, изогнувшись в кресле в наряде без штанов
Как сообщает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.
«Нереальный кайф. Не хватает слов, чтобы описать. Я на эмоциях!» - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Астафьева позирует в кресле, элегантно изогнувшись и задрав при этом ноги. Также в кадр попала девушка, которая фотографировала знаменитость. Как можно заметить, еще одна выставляла свет.
Однако поклонников Астафьева избавила от возможности что-либо сказать, опубликовав кадры у себя на странице в Stories.
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До этого мы рассказывали, что украинская певица Даша Астафьева очаровала фанатов новыми снимками, на которых продемонстрировала свою женственность.
Пожалуй, одна из самых желанных женщин украинского шоу-бизнеса, певица и модель Даша Астафьева снова решила порадовать поклонников новой порцией фотографий.
Как известно, почти все снимки у Даши всегда получаются не только соблазнительными, но и весьма художественными, где нет ни капли вульгарности.
Напомним, что раскованная Даша Астафьева без белья показала все свои красоты перед камерой: невозможно устоять.
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Также Politeka писала, что экс-солистка Nikita вывалила откровения о "несчастной" Астафьевой: "Если 10 лет тебе Бог не дает ребенка, значит..."