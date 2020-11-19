Знаменита російська співачка Анна Семенович, відома своєю апетитною фігурою, поділилася в соцмережах свіжим відео

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Анна опублікувала фото відео, на якому вона постала в сітчастих панчохах і халаті на оголене тіло. Волосся зірки було розпущене, з прикрас виділився масивний золотий ланцюжок на шиї співачки.

Семенович вирішила пококетувати з фанатами і запитати у них, як вони ставляться до зрілих років.

"Поговоримо про вік ? Або з цього відео і так зрозуміло, що в 40 років життя тільки починається ! Вік у кожного в голові, важлива енергія яку ви випромінюєте . А щоб випромінювати іскристу і молоду енергію, треба менше слухати стереотипну думку консервативних, і нудних людей, вірити в чудеса і любов😜", - підписала відеокадри знаменитість.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Семенович Анна (@ann_semenovich)

Фанати в коментарях по-різному прокоментували ці слова і відео. Дехто каже Анна, що 40 років - не той вік, щоб сумувати і сумувати, інші вказують зірці, що їй, на їхню думку, пора розсудитися.

"🤤 🤤 🤤 🤤 🤤Та як то відос аля сільський гламур 🤷 в 40, як хороше вино, дама шикарна по ідеї тези, а не дешева фігня 👏 👏 👏 👏 👏 гаряче!!! Ви бомбічна,🔥 🔥, не схожі на ту, хто рецепти курочки і рибки постить))) Ганнуся ,слово вік Вам вооооообще не підходить 😘 ❤️ 53 роки чотири онуки з усіма проводжу час і живу . Все добре, а 40 років це молодість мені 40... Я мама восьми прекрасних дітей і бабуся 👵 і це класний Вік 🤗 💯 А скільки років Ви ще будете так кривляться,вже набридає та Анечка в 40 років тільки розквіт ❤ ️ Анюта, какя красива ❗ 🔥 Королевишна🔥🔥🔥😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 😍🔥🔥🔥🔥🔥 дуже мило і красиво!!",- написали вони.

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