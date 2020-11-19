Знаменитая российская певица Анна Семенович, известная своей аппетитной фигурой, поделилась в соцсетях свежим видео

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Анна опубликовала фото видео, на котором она предстала в сетчатых чулках и халате на обнаженное тело. Волосы звезды были распущены, из украшений выделалась массивная золотая цепочка на шее певицы.

Семенович решила пококетничать с фанатами и спросить у них, как они относятся к зрелым годам.

"Поговорим о возрасте ? Или по этому видео и так понятно , что в 40 лет жизнь только начинается ! Возраст у каждого в голове , важна энергия которую вы излучаете . А чтоб излучать искристую и молодую энергию , надо меньше слушать стереотипное мнение консервативных, и скучных людей, верить в чудеса и любовь 😜", – подписала видеокадры знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Фанаты в комментариях по-разному прокомментрировали эти слова и видео. Некоторы говорят Анна, что 40 лет - не тот возраст, чтобы грустить и унывать, другие указывают звезде, что ей, по их мнению, пора остепениться.

"🤤🤤🤤🤤🤤 Да как то видос Аля сельский гламур🤷 в 40, как хорошее вино, дама шикарна по идее тезиса, а не дешёвая фигня 👏👏👏👏👏 Горячо!!! Вы бомбическая, 🔥🔥, не похожи на ту, кто рецепты курочки и рыбки постит ))) Анечка ,слово Возраст вам вооооообще не подходит😘❤️ 53 года четыре внука со всеми провожу время и живу . Все хорошо, а 40 лет это Молодость Мне 40... я мама восьми прекрасных детей и бабушка 👵 И это классный возраст 🤗💯 А сколько лет вы еще будете так крывлятся,уже надоедает Да Анечка в 40 лет только расвет❤️ Aнюта, Какя красивая❗🔥Королевишна🔥🔥🔥😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 😍🔥🔥🔥🔥🔥 Очень мило и красиво!!", – написали они.

Ранее мы писали, что Анна Семенович воссоединилась с дикой природой.

Напомним, что разгоряченная Семенович превзошла Шэрон Стоун в "Основном инстинкте": "Какая ты сладенькая".

Как Politeka писала, что пышногрудая Семенович в развратных платьях взбудоражила размером декольте: «Я еще сыграю…».

Также Politeka сообщала, что фигуристая Семенович испытала белье на прочность, выбрав неподходящий размер: "Вот это тигрица".