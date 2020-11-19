Участница талант-шоу «Фабрика звезд-3» Татьяна Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, сильно изменилась

Звезда "Фабрики" решила поменять свой стиль и стала почти неузнаваемой, сообщает Politeka.net.

Красотка очень похожа на известную актрису Голливуда Анджелину Джоли, и с этим вряд ли кто-то поспорит. Однако недавно она изменила свой стиль из-за чего сходства стало поменьше.

Воржева заплела тугие афрокосички, лишь маленькие белые резиночки выделялись на ее голове.

Макияж был легким, с акцентом на пышные ресницы. Разные украшения дополнили столь чарующий образ.

Артистка немного приспустила черную кофточку с плеч и посмотрела в камеру.

В посте она рассказала, что в своем Инстаграм записывает беседы только с теми, кто для нее является крутой личностью.

"Учусь у них... И хочу показать своей аудитории. Для меня это честь и радость. Но я уж точно не сдаю Вам экзамен на остроту моих вопросов... И уровень подготовки..Состояния. Если Вам неинтересно - не смотрите", - написала артистка.

Также Татьяна добавила: "Я не могу нравиться всем. Рада тем - кому-то, что я делаю симпатично и ценно. Спикерам своим - благодарна. Думаю, умным людям хватит мозга распознать мотивы человека и уровень его интеллекта, поддержать его".

"Шикарная!", "Забей, без этого никак, типо все умные в комментах, но никто их не знает. все будет круто ❤️🔥", "ТанЯ , Респект 👍 Умно и лаконично 🙌

Я с Тобой ✌🏻 «Учи и Учись» © Композитор Семён Рабаев", "можно было бы еще и на комментарии отвечать,что уж там", "Спасибо за эфир с Женей!👍🔥🌹🌹🌹", - написали пользователи сети.

Напомним, что украинская Джоли задрала платье до неприличия и застыла в пикантной позе: «Красотища!».

Также Politeka писала, что украинская Джоли в блестящем топе без белья выставила напоказ идеальное тело: "Это лето, мальчик".