Старша дочка Злата надихнула телеведучу Ольгу Фреймут на одкровення про особисте життя

Як повідомляє Politeka.net, в мікроблозі "Instagram" 14-річна дівчина заявила про нову життєву позицію і публічно відмовилася від друзів. За словами Злати, минулого літа у неї було багато знайомств і вечірок, проте вони виявилися марною тратою енергії.

"Я змінила значення слова "друзі". Я занадто глибока, повна і складна для цього. Я пишаюся цим", - написала дочка Фреймут в соцмережі. - "Найбільший урок, який мені дало життя, полягає в наступному: Ти єдине, що у тебе є".

Зіркова мама звернула увагу на одкровення Злати і не залишила дівчинку без підтримки. Ведуча залишила коментар, в якому зазначила доросле мислення дочки - за словами Ольги Фреймут, деякі люди не можуть усвідомити таких речей навіть у старості. Знаменитість зазначила, що пережила схожий період у своєму житті і теж винесла з нього важливі уроки.

"У мене були різні періоди в житті: друзів було багато в моменти піку популярності. А коли я вибрала "життя для себе", на свій розсуд бути щасливою, - зникли. Залишилося троє-четверо", - заявила Оля Фреймут. - "Бути самотньою, вміти пити каву за столиком в кафе без сторонніх, приймати рішення, які будуть належати тільки тобі - це велике вміння сильних людей".

У своєму зверненні ведуча закликала дочку не відмовлятися від друзів, але завжди ретельно вибирати своє оточення. На думку Фреймут, в компанії люди розслабляються і перестають "відшліфовувати себе".

Варто відзначити, що нещодавно Ольга вилетіла з популярного шоу "Танці з зірками", де брала участь разом з Іллею Падзіною. Знаменитість покинула проект за крок від чвертьфіналу.

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