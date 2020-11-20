Деякі зірки, в силу різних обставин, вирішують скористатися послугами сурогатних матерів

Познайоммось зі знаменитостями, які самі не виношували своїх дітей, і подивимося на самих таких "незвичайних" чад, повідомляє Politeka.net.

Ні для кого, ні секрет, що двоє малюків артистів Алли Пугачової та Максима Галкіна, Гарік і Ліза, з'явилися на світ завдяки технологіям.

На особистих сторінках в Instagram батьки часто викладають відео і фото за участю своїх улюблених першокласників. Діти ростуть дуже талановитими, вони вчать французьку мову і музичні основи.

Співак Філіп Кіркоров двічі став батьком. Спочатку на світ з'явилася дочка, Алла-Вікторія, а пізніше - син Мартін. Діти дуже творчі, вони беруть участь в показах мод і вже встигли побувати на багатьох телешоу. Крім того, обидва займаються спортом.

Фігурист Євген Плющенко і продюсер Яна Рудковська після кількох невдалих спроб завагітніти другою дитиною в цьому шлюбі, вирішили звернутися до сурогатної матері. У 2020 році на світ з'явився малюк, про що зірка повідомила в Instagram.

Олена і Дмитро Малікови у 2018 році похвалилися новонародженим малюком - Марком. Хлопчикові всього три роки, а він вже став гостем одного з популярних шоу.

Дочка співачки Олени Апіної, Ксенія, також з'явилася на світ завдяки сурогатній матері у 2001 році.

Зараз дівчина - студентка, вона живе з хлопцем і подорожує разом з ним.

Актриса Анастасія Макєєва в шоу "Емпатія Манучі" на Ютубі розповіла, що актриса серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк і її чоловік фігурист Петро Чернишов, теж скористалися послугами сурогатної матері, тільки від раку артистку це не врятувало.

Зазначимо, раніше ходили чутки, що Заворотнюк зробила процедуру ЕКЗ, щоб завагітніти в 47 років. Однак подружжя заперечує всю подібну інформацію, повідомивши - все сталося природним шляхом.

Зараз третій дитині Заворотнюк, Мілі Чернишовій, два рочки.

Нагадавши, у родині Пугачової очікується поповнення, Ліза і Гаррі будуть щасливі: "дівчинку назвуть..."

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