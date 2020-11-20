Некоторые звезды, в силу разных обстоятельств, решают воспользоваться услугами суррогатных матерей

Давайте познакомимся со знаменитостями, которые сами не вынашивали своих детей, и посмотрим на самих таких "необычных" чад, сообщает Politeka.net.

Не для кого, ни секрет, что двое малышей артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Гарик и Лиза, появились на свет благодаря технологиям.

На личных страничках в Instagram родители часто выкладывают видео и фото с участием своих любимых первоклассников. Дети растут очень талантливыми, они учат французский язык и музыкальные основы.

Певец Филипп Киркоров дважды стал отцом. Сначала на свет появилась дочь, Алла-Виктория, а позже - сын Мартин. Дети очень творческие, они принимают участие в показах мод и уже успели побывать на многих телешоу. Кроме того, оба занимаются спортом.

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская после нескольких неудачных попыток забеременеть вторым ребенком в этом браке, решили обратиться к суррогатной матери. В 2020 году на свет появился малыш, о чем звезда сообщила в Инстаграм.

Елена и Дмитрий Маликовы в 2018 году похвастались новорожденным малышом - Марком. Мальчику всего три года, а он уже стал гостем одного из популярных шоу.

Дочь певицы Алены Апиной, Ксения, также появилась на свет благодаря суррогатной матери в 2001 году.

Сейчас девушка - студентка, она живет с парнем и путешествует вместе с ним.

Актриса Анастасия Макеева в шоу "Эмпатия Манучи" на Ютубе рассказала, что актриса сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк и ее муж фигурист Петр Чернышев, тоже воспользовались услугами суррогатной матери, только от рака артистку это не спасло.

Отметим, ранее ходили слухи, что Заворотнюк сделала процедуру ЭКО, чтобы забеременеть в 47 лет. Однако супруги отрицают всю подобную информацию, сообщив - все произошло естественным путем.

Сейчас третьему ребенку Заворотнюк, Миле Чернышовой, два годика.

Напомним, в семье Пугачевой ожидается пополнение, Лиза и Гарри будут счастливы: "Девочку назовут..."

Как сообщала Politeka, стало известно, на кого на самом деле похож сын Пугачевой и Галкина: "Тут уже без слов!"

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