Некоторые звезды, в силу разных обстоятельств, решают воспользоваться услугами суррогатных матерей
Давайте познакомимся со знаменитостями, которые сами не вынашивали своих детей, и посмотрим на самих таких "необычных" чад, сообщает Politeka.net.
Не для кого, ни секрет, что двое малышей артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Гарик и Лиза, появились на свет благодаря технологиям.
На личных страничках в Instagram родители часто выкладывают видео и фото с участием своих любимых первоклассников. Дети растут очень талантливыми, они учат французский язык и музыкальные основы.
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Певец Филипп Киркоров дважды стал отцом. Сначала на свет появилась дочь, Алла-Виктория, а позже - сын Мартин. Дети очень творческие, они принимают участие в показах мод и уже успели побывать на многих телешоу. Кроме того, оба занимаются спортом.
Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская после нескольких неудачных попыток забеременеть вторым ребенком в этом браке, решили обратиться к суррогатной матери. В 2020 году на свет появился малыш, о чем звезда сообщила в Инстаграм.
Елена и Дмитрий Маликовы в 2018 году похвастались новорожденным малышом - Марком. Мальчику всего три года, а он уже стал гостем одного из популярных шоу.
Дочь певицы Алены Апиной, Ксения, также появилась на свет благодаря суррогатной матери в 2001 году.
Сейчас девушка - студентка, она живет с парнем и путешествует вместе с ним.
Актриса Анастасия Макеева в шоу "Эмпатия Манучи" на Ютубе рассказала, что актриса сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк и ее муж фигурист Петр Чернышев, тоже воспользовались услугами суррогатной матери, только от рака артистку это не спасло.
Отметим, ранее ходили слухи, что Заворотнюк сделала процедуру ЭКО, чтобы забеременеть в 47 лет. Однако супруги отрицают всю подобную информацию, сообщив - все произошло естественным путем.
Сейчас третьему ребенку Заворотнюк, Миле Чернышовой, два годика.
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