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Мінцифри України ліквідувало довідку про склад сім'ї, раніше необхідну для отримання низки держпослуг

Як інформує Politeka з посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації України, подібним чином у відомстві сподіваються спростити для українців отримання державних послуг.

Довідка про склад сім'ї з сьогоднішнього дня не потрібна:

при призначенні грошової допомоги у разі загибелі або смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців;

під час процедури оформлення відшкодування витрат, пов'язаних з відходом ветеранів війни;

при оформленні виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі( смерті), поранення або інвалідності працівника або його звільнення від Держспецзв'язку;

при виплаті грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайм (найм, оренду) житла;

під час процедури продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України;

при подачі військовослужбовцями, які претендують на отримання житлових приміщень або грошової компенсації за належне їм для утримання житлове приміщення.

Нагадаємо, на початку листопада Верховна Рада дозволила українцям, які досягли 16 років без згоди батьків міняти своє по батькові.

За згодою батьків змінити по батькові можна буде і з 14 років.

Раніше ми повідомляли, що українців, получающх державних виплати на банківські карти, підстерігає небезпека. На сайті Національного банку України дали роз'яснення, в яких випадках можна позбутися всіх грошей: якщо людина має борги за кредити, непогашені штрафи або невиплачені аліменти.

"Фінансова установа має право звернутися до державного або приватного виконавця та суду. А вони можуть заарештувати кошти, наявні на ваших рахунках. Документ, що підтверджує законність арешту коштів-Постанова виконавця про арешт коштів боржника", - йдеться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, що розрахунок пенсій зміниться: в ПФУ розкрили важливий нюанс, " порівняно з серпнем..."

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