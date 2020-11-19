Минцифры Украины ликвидировало справку о составе семьи, ранее необходимую для получения ряда госуслуг
Как информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины, подобным образом в ведомстве надеются упростить для украинцев получение государственных услуг.
Справка о составе семьи с сегодняшнего дня не нужна:
при назначении денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;
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во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом ветеранов войны;
при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его освобождении от Госспецсвязи;
при выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья;
во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;
при подаче военнослужащими, претендующих на получение жилых помещений или денежной компенсации за принадлежащее им для удержания жилое помещение.
Напомним, в начале ноября Верховная Рада позволила украинцам, достигшим 16 лет без согласия родителей менять свое отчество.
При согласии родителей изменить отчество можно будет и с 14 лет.
Ранее мы сообщали, что украинцев, получающх государственных выплаты на банковские карты, подстерегает опасность. На сайте Национального банка Украины дали разъяснения, в каких случаях можно лишиться всех денег: если человек имеет долги за кредиты, непогашенные штрафы или невыплаченные алименты.
"Финансовое учреждение имеет право обратиться к государственному или частному исполнителю и суд. А они могут арестовать средства, имеющиеся на ваших счетах. Документ, подтверждающий законность ареста средств – постановление исполнителя об аресте средств должника", – говорится в сообщении НБУ.
Напомним, что расчет пенсий изменится: в ПФУ раскрыли важный нюанс, "по сравнению с августом..."
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