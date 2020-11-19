На самому початку кар'єри Вєрки Сердючки на телебаченні її помічницею була дівчина Геля, роль якої зіграла актриса Радміла Щоголєва
Жінка не витримала жорсткого гастрольного графіка і покинула шоу Андрія Данилка, проте не стала відмовлятися від акторської кар'єри. Сьогодні актрисі 47 років. Вона щаслива в шлюбі, виховуючи двох синів. Правда, щастя жінка знайшла після багатьох подій у житті. Вона пережила пологи в 41 і невдалий шлюб.
Як відомо, після закінчення театрального інституту Радміла почала працювати в театрі і зніматися в кіно. Актрису не влаштовувала робота в театрі, тому вона спробувала себе на кастингу в «СВ-шоу».
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Відомо, що з проекту вона пішла, коли втомилася від ролі Гелі, і, до того ж, сильно захворіла. Довгий час актриса лікувалася, а лікарі не могли поставити їй правильний діагноз.
Деякий час дівчина намагалася займатися бізнесом. Спільно з друзями вона відкрила рекрутингове агентство.
Останні роки творчості Радміли пов'язані зі скандальним проектом «ДАУ» російського режисера Іллі Хржановського. Вона зіграла у фільмі одну з головних ролей. За контрактом актриса не могла зніматися в інших фільмах до прем'єри проекту. Через постійні затримки вона залишалася без роботи близько 7 років.
Вже після прем'єри Щоголєва знялася в епізодичних ролях в декількох серіалах і фільмах.
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