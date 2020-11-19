В самом начале карьеры Верки Сердючки на телевидении ее помощницей была девушка Геля, роль которой сыграла актриса Радмила Щеголева
Женщина не выдержала жесткого гастрольного графика и покинула шоу Андрея Данилко, однако не стала отказываться от актерской карьеры. Сегодня актрисе 47 лет. Она счастлива в браке, воспитывая двоих сыновей. Правда, счастье женщина обрела после череды событий. Она пережила роды в 41 и неудачный брак.
Как известно, после окончания театрального института Радмила начала работать в театре и сниматься в кино. Актрису не устраивала работа в театре, поэтому она попробовала себя на кастинге в «СВ-шоу».
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Известно, что из проекта она ушла, когда устала от роли Гели, и, к тому же, сильно заболела. Долгое время актриса лечилась, а врачи не могли поставить ей правильный диагноз.
Некоторое время девушка пыталась заниматься бизнесом. Совместно с друзьями она открыла рекрутинговое агентство.
Последние годы творчества Радмилы связаны со скандальным проектом «ДАУ» российского режиссера Ильи Хржановского. Она сыграла в фильме одну из главных ролей. По контракту актриса не могла сниматься в других фильмах до премьеры проекта. Из-за постоянных задержек она оставалась без работы около 7 лет.
Уже после премьеры Щеголева снялась в эпизодических ролях в нескольких сериалах и фильмах.
Напомним, что безбашенная мама Верки Сердючки без лишних прикрас показала, как выглядит в жизни: «Губки магнит».
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