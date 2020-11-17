Відомий український артист Андрій Данилко емоційно відреагував на новини про смерть режисера Романа Віктюка

Як стало відомо раніше, знаменитий український режисер пішов з життя 17 листопада у віці 84 років після декількох тижнів в лікарні, куди його доставили у важкому стані з діагностованим китайським вірусом.

Як повідомляє Politeka.net, Данилко відреагував на сумну новину на офіційній сторінці Вєрки Сердючки в Instagram. Так, він опублікував спільне фото з Віктюком, зроблене, судячи з усього, кілька років тому. На знімку артисти сидять за столом, при цьому Данилко довірливо принімає Віктюка за плечі і нахиляється в його бік. Сам режисер одягнений в ексцентричний піджак, прикрашений чорними паєтками, і свої фірмові окуляри.

"З Вами було так легко....", - підписав знімок Данилко.

Його шанувальники також коментують його пост, висловлюючи свої співчуття.

"Дуже шкода", "світла пам'ять", "та що ж за рік-то такий!", "Вічна пам'ять", "вічна пам'ять хорошій людині, Царство Небесне", "куди вони всі йдуть", "якась прірва", "непоправна втрата", "жахлива новина", "йдуть легенди", "Ах, як шкода...вистави чарівні...Вічна пам'ять", "який страшний рік, кожен день втрата, та яка!!!!! Світла пам'ять", "Земля пухом. Йде епоха, дуже шкода", - пишуть люди.

Нагадаємо, український режисер Роман Віктюк пішов з життя, перші подробиці: "Хвороба не залишила шансів".

Як повідомляла Politeka, пішов з життя легендарний режисер Віктюк: що він говорив про Україну і Донбас.

Також Politeka писала, що у мережі з'явилися фото справжньої мами Данилка: "навіть не думає переїжджати ближче до сина".