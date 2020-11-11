Українська актриса Інна Білокінь, яка прославилася як мама Вєрки Сердючки, похвалилася своєю оригінальною маскою
Зірка опублікувала нове фото в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.
На фото Білокінь, яку більшість українців знають за роллю ніколи не сумуючої мами Вєрки Сердючки, демонструє свою нову захисну маску. Судячи з усього, актриса втомилася від звичайних масок, які в умовах пандемії стали незамінним щоденним аксесуаром, і вирішила урізноманітнити свій стиль.
Вона похвалилася бежевою маскою дизайнерської роботи з оригінальним малюнком у вигляді різноманітних прикрас і губ, складених «трубочкою».
На селфі Білокінь позує у себе вдома без косметики, не соромлячись показати свою природну красу.
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Шанувальники актриси тут же почали коментувати її новий знімок.
"Маска шикарна!", "Красиво як!", "Цікавий дизайн", "Інна, ви – Богиня", "Губки бантиком, бровки будиночком", "Губки - магніт", - пишуть люди.
До цього ми писали, що Білокінь опублікувала фото з минулого ефіру шоу "Танці з зірками".
На фото Інна в образі мами Сердючки підпалила паркет разом з 90-річним суддею "Танців з зірками" Григорієм Чапкісом. Артисти дуже активно танцювали в дуеті і показали справжній клас.
"Геній і просто червона спідниця...", - підписала фото Білокінь.
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