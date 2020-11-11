Українська актриса Інна Білокінь, яка прославилася як мама Вєрки Сердючки, похвалилася своєю оригінальною маскою

Зірка опублікувала нове фото в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото Білокінь, яку більшість українців знають за роллю ніколи не сумуючої мами Вєрки Сердючки, демонструє свою нову захисну маску. Судячи з усього, актриса втомилася від звичайних масок, які в умовах пандемії стали незамінним щоденним аксесуаром, і вирішила урізноманітнити свій стиль.

Вона похвалилася бежевою маскою дизайнерської роботи з оригінальним малюнком у вигляді різноманітних прикрас і губ, складених «трубочкою».

На селфі Білокінь позує у себе вдома без косметики, не соромлячись показати свою природну красу.

Шанувальники актриси тут же почали коментувати її новий знімок.

"Маска шикарна!", "Красиво як!", "Цікавий дизайн", "Інна, ви – Богиня", "Губки бантиком, бровки будиночком", "Губки - магніт", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Білокінь опублікувала фото з минулого ефіру шоу "Танці з зірками".

На фото Інна в образі мами Сердючки підпалила паркет разом з 90-річним суддею "Танців з зірками" Григорієм Чапкісом. Артисти дуже активно танцювали в дуеті і показали справжній клас.

"Геній і просто червона спідниця...", - підписала фото Білокінь.

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