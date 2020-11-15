Українська актриса Інна Білокінь, відома багатьом як "мама Вєрки Сердючки", похвалилася новим фото своєї улюблениці

Зірка опублікувала новий домашній знімок на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Білокінь показала одну зі своїх собак. Милий песик породи шпіц позує на руках у господині. При цьому Інна зачесала йому шерсть таким чином, щоб вона утворювала пишну гриву навколо її мордочки. Втім, судячи з усього, пес зовсім не проти такої "зачіски".

"Вам від тітки Моті настрою", - підписала знімок актриса.

У коментарях шанувальники зірки розчулюються її улюблениці.

"Мамина доця", "пухнастий настрій", - пишуть люди.

Зазначимо, що Інна Білокінь живе в Полтаві, де вони з чоловіком займаються розведенням собак різних порід, а також вирощуванням яблук у власних садах.

Актриса рідко публікує нові знімки в Instagram, проте час від часу все ж демонструє свою улюбленицю.

Раніше ми писали, що Білокінь показала свою нову захисну маску. Судячи з усього, актриса втомилася від звичайних масок, які в умовах пандемії стали незамінним щоденним аксесуаром, і вирішила урізноманітнити свій стиль.

Вона похвалилася бежевою маскою дизайнерської роботи з оригінальним малюнком у вигляді різноманітних прикрас і губ, складених «трубочкою».

Нагадаємо, Данилко показав розпатлану маму Вєрки Сердючки у звичайному житті, на столі помітили пляшку.

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