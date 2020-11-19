Відома співачка і модель Тетяна Котова, яка раніше була солісткою групи "ВІА Гра", показала себе в ліжку

Як повідомляє Politeka, посилаючись на сторінку знаменитості в Instagram, сьогодні Котова побалувала шанувальників домашнім виглядом.

Знаменитість вибрала для відеоролика дуже відвертий наряд: на ній чорна мереживна білизна і чоловіча сорочка кремового кольору. Котова в різних позах дає покрасуватися всіма вигинами свого тіла, періодично обіймаючи собачок.

"Всі ми не ідеальні. А життя не Instagram, тут не застосуєш фотошоп, не вибереш кращий момент і кадр... тому найголовніше, коли нас люблять такими, якими ми є за те, що всередині! 💗Бути собою-це коли не втягуєш живіт, щоб здаватися стрункішою. Коли не потрібно фарбуватися з ранку раніше, щоб тебе любили. Коли лабутени замінені на затишні домашні тапочки, а дизайнерські шмотки на ніжну піжаму і це, чорт візьми все-одно сексуально!😉Коли можна з'їсти на ніч солодке і не боятися, що завтра тебе розлюбять. Коли замість ідеальної укладання на голові пучок з стирчать пасмам. А замість суперефективного графіка дике бажання весь день валятися в чистому ліжку..."–- підписала кадри співачка.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Тетяна КОТОВА (@kottova)

Фанати за 10 хвилин встигли поставити понад 1700 лайків, викупавши зірку в компліментах, які вони написали в коментарях.

"Пощастило оператору 😈 Головна кішечка і її вихованці! 😍 👸 💣 💣 💣 ",- пишуть фоловери.

Раніше ми повідомляли, що Тетяна Котова перевершила сама себе. Для знімка Тетяна вибрала прозорий наряд, коричневі чоботи і широкий шкіряний ремінь.

Знаменитість сіла близько складених колод, також поруч з нею стоїть Садова тачка.

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