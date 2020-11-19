Ведучий шоу "Холостячка" Григорій Решетник розкрив секрети проекту і розповів, що довелося пережити Ксенії Мішиній

Як відомо, героїнею першого сезону шоу "Холостячка" стала актриса Ксенія Мішина. За її серце боролися найвидніші женихи. Григорій Решетник в інтерв'ю "Фактам" розповів, що дуже здружився з головною героїнею.

Крім цього, він повідав про відмінності між шоу "Холостяк" і "Холостячка". За словами ведучого, він був готовий до прояву агресії з боку чоловіків, адже представники сильної статі славляться різкими реакціями і емоційними спалахами.

"Бували моменти, коли учасники проявляли агресію. Але конфлікт вдавалося швидко вичерпати. Чоловіки найчастіше не накопичують негатив, а вихлюпують його відразу", - пояснив Решетник, додавши, що інциденти відразу ж обговорювалися в колективі.

Крім цього, телеведучий розповів, що в учасників шоу дійсно з'являлися почуття до Ксенії. Багато з них не очікували, що на проекті все буде настільки по-справжньому і реально. За словами Решетника, поспілкувавшись ближче з Ксенією чоловіки виявилися обеззброєні. Саме тоді в проекті і почалися справжні пристрасті.

Нагадаємо, що "холостячка" Мішина попрощалася з двома красунчиками, чим не догодили хлопці.

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