Ведущий шоу «Холостячка» Григорий Решетник раскрыл секреты проекта и рассказал, что пришлось пережить Ксении Мишиной
Как известно, героиней первого сезона шоу «Холостячка» стала актриса Ксения Мишина. За ее сердце боролись самые видные женихи. Григорий Решетник в интервью «Фактам» рассказал, что очень сдружился с главной героиней.
Кроме этого, он поведал о различиях между шоу «Холостяк» и «Холостячка». По словам ведущего, он был готов к проявлению агрессии со стороны мужчин, ведь представители сильного пола славятся резкими реакциями и эмоциональными вспышками.
«Бывали моменты, когда участники проявляли агрессию. Но конфликт удавалось быстро исчерпать. Мужчины чаще всего не накапливают негатив, а выплескивают его сразу», - объяснил Решетник, добавив, что инциденты сразу же обсуждались в коллективе.
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Кроме этого, телеведущий рассказал, что у участников шоу действительно появлялись чувства к Ксении. Многие из них не ожидали, что на проекте все будет настолько по-настоящему и реально. По словам Решетника, пообщавшись поближе с Ксенией мужчины оказались обезоружены. Именно тогда в проекте и начались настоящие страсти.
Напомним, что "холостячка" Мишина попрощалась с двумя красавчиками, чем не угодили парни.
Как сообщала Politeka, скандал на "Холостячке" с Мишиной спровоцировал откровения: «Я забеременела от отчима, когда мне было 17».
Также Politeka писала, что неожиданный поворот в "Холостячке" с Мишиной, в Сети раскрыли имя победителя: "Их видели вместе...".