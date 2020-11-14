Цього тижня проект "Холостячка" несподівано покинули два учасники

На цьому тижні Ксенія Мішина дізналася всю правду про чоловіків, і деякі факти шокували її. Героїня розчарувалася в одному зі своїх фаворитів і відправила його додому прямо з побачення. Ще один учасник покинув шоу після церемонії.

Першого чоловіка Назара Рибака з Тернополя вона вигнала під час спільного побачення Ксенії з ним та іншими чоловіками. На ньому актриса хотіла показати частинку своєї роботи, де їй часто доводиться спілкуватися з журналістами.

Там відкрилася несподівана правда про Назара. З першої вечірки він розповідав Ксенії, що є зразковим батьком і що він не кинув свою дитину, навіть незважаючи на те, що розлучився з його матір'ю. Але виявилося, що це тотальна брехня.

За словами його колишньої коханої Людмили, чоловік зовсім не дбав про їхнього сина Платона і навіть написав заяву про відмову від батьківських прав. Чоловік спробував виправдатися, але йому це не допомогло і Ксенія з ним попрощалася. Мішина не змогла миритися з брехнею Назара, адже була в такій же ситуації, коли чоловік кинув її і їхнього сина. Під час інтерв'ю, дівчина не могла стримати сліз.

Другим чоловіком, який покинув проект, став Ілля Рибальченко з Києва. Чоловік зробив визнання, що веде активне сексуальне життя і буквально не може без цього жити.

Він додав, що не знає, чи зможе впоратися з цим сам, якщо актриса буде на гастролях. Ксенію засмутили ці слова, вона сказала, що не впевнена чи зможе він бути вірний їй, а для неї це є одним з важливих факторів у відносинах.

"Я взагалі не допускаю думки про зраду. У моєму житті такого не буде. Вибач, але у мене для тебе троянди немає", - заявила Мішина, прощаючись з ним.

Користувачі мережі зраділи їхньому уходу, залишивши безліч коментарів на підтримку Ксенії:

"Ура!!! Нарешті його вигнали!", "Як виявилося моральний урод, а не чоловік"," Уррааааааа )) не вжели Ксенія відкрила свої очі😔"," Все таємне ставати ясним"," повне розчарування в людині", "брехуна і пліткаря до біса🤬".

Нагадаємо, стало відомо про грандіозне повернення" Холостячки "Мішиної на" Танці з зірками"

Також Politeka повідомляла, чим запам'ятався другий ефір "Холостячки"

Як Politeka писала, що розпалена" Холостячка " Мішина показала апетитну фігуру в кращих образах