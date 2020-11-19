Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася зі своїми шанувальниками черговим рецептом
Як інформує Politeka.net, покрокову інструкцію приготування торта "Карпатка" відомий кулінар представила на своїй сторінці в соцмережі Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
"Доброго ранку, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дивовижний торт під назвою «Карпатка»... 🏔 Заварне тісто з ніжним цитрусовим кремом...", - написала Ліза.
Для приготування торта "Карпатка" потрібно:
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Цитрусовий крем
100 мл лимонного фрешу
50 мл апельсинового фрешу
150 г цукру
150 г яєць
100 г вершкового масла
цедра одного апельсина
цедра одного лимона
5 г желатину + 25 мл води
300 мл вершків (жирність не менше 30%)
Заварне тісто:
100 мл молока
100 мл води
1 г солі
10 г цукру
80 г вершкового масла
200 г яєць
140 г борошна
"А які ви знаєте десерти з заварного тіста?☺ ️ ",- запитала у шанувальників Глинська.
Фанати в коментарях відповіли знаменитості на це питання.
"Це улюблений торт мого чоловіка. 😁 👍 🏻Доведеться піч. 😜 😍 😍 😍 👏 🌷 🌷 🌷 Обов'язково приготую ❤ ️ спасибо дякую за рецепт ♥ ️ дуже гарний торт 🔥 🔥 давно хотіла випекти карпатку❤ ️ дякую за рецепт! Ліза, а 150 і 200 гр яєць, це скільки приблизно штук?? Торт "Дамські пальчики" як красиво я досі під враженням від морквяного торта ♥️", - написали вони.
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