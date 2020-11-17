Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась со своими почитателями очередным рецептом

Как сообщает Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовления вкусных картофельных блинчиков известный кулинар представила на своей странице в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Доброе утро, друзья!☺️ Сегодня предлагаю вам приготовить вместе блинчики из... картофеля! Нет, это не деруны, и не картопляники - а именно блинчики!.. Их можно готовить на завтрак, а можно брать с собой на работу - они вкусны и в теплом, и в холодном виде. Уверена, вам понравится)", – написала Елизавета.

Для приготовления картофельных блинчиков потребуется:

600 г картофеля

500 мл молока

200 г яиц

200 г муки

укроп

соль (по вкусу)

40 г сливочного масла (или растительного)

50 г сливочного масла (для смазывания блинов)

"А какие интересные рецепты блинчиков знаете вы? 😃", – спросила у фанатов Глинская.

Поклонники поблагодарили в комментариях кулинара за новый рецепт.

"Ого, цікаво! Дуже гарні! 🔥🔥🔥 О , Лиза , то что нужно! Спасибо! Вы рукодельница! Не знаю, насколько мой рецепт интересный, но самый Любимый, это точно, на кефире и кипятке , они мягкие и очень вкусные! А ваши тоже супер, обязательно попробуем, спасибо 💐 Ещё есть вариант с цукини/кабачком. Получаются невероятно мягкие и нежные,а вкус кабачка совершенно не чувствуется, пока не скажешь про это тому, кто ест😄 Еще однин рецепт под названием😉Расти попка👆", – пишут люди.

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