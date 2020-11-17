Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась со своими почитателями очередным рецептом
Как сообщает Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовления вкусных картофельных блинчиков известный кулинар представила на своей странице в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Доброе утро, друзья!☺️ Сегодня предлагаю вам приготовить вместе блинчики из... картофеля! Нет, это не деруны, и не картопляники - а именно блинчики!.. Их можно готовить на завтрак, а можно брать с собой на работу - они вкусны и в теплом, и в холодном виде. Уверена, вам понравится)", – написала Елизавета.
Для приготовления картофельных блинчиков потребуется:
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600 г картофеля
500 мл молока
200 г яиц
200 г муки
укроп
соль (по вкусу)
40 г сливочного масла (или растительного)
50 г сливочного масла (для смазывания блинов)
"А какие интересные рецепты блинчиков знаете вы? 😃", – спросила у фанатов Глинская.
Поклонники поблагодарили в комментариях кулинара за новый рецепт.
"Ого, цікаво! Дуже гарні! 🔥🔥🔥 О , Лиза , то что нужно! Спасибо! Вы рукодельница! Не знаю, насколько мой рецепт интересный, но самый Любимый, это точно, на кефире и кипятке , они мягкие и очень вкусные! А ваши тоже супер, обязательно попробуем, спасибо 💐 Ещё есть вариант с цукини/кабачком. Получаются невероятно мягкие и нежные,а вкус кабачка совершенно не чувствуется, пока не скажешь про это тому, кто ест😄 Еще однин рецепт под названием😉Расти попка👆", – пишут люди.
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