Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась со своими почитателями очередным рецептом

Как информирует Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовления торта "Карпатка" известный кулинар представила на своей странице в соцсети Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Доброе утро, друзья! Сегодня предлагаю приготовить удивительный торт под названием «Карпатка»... 🏔 Заварное тесто с нежным цитрусовым кремом…", – написала Лиза.

Для приготовления торта "Карпатка" потребуется:

Цитрусовый крем

100 мл лимонного фреша

50 мл апельсинового фреша

150 г сахара

150 г яиц

100 г сливочного масла

цедра одного апельсина

цедра одного лимона

5 г желатина + 25 мл воды

300 мл сливок (жирность не менее 30%)

Заварное тесто:

100 мл молока

100 мл воды

1 г соли

10 г сахара

80 г сливочного масла

200 г яиц

140 г муки

"А какие вы знаете десерты из заварного теста?☺️", – спросила у поклонников Глинская.

Фанаты в комментариях ответили знаменитости на этот вопрос.

"Это любимый торт моего мужа. 😁👍🏻Придётся печь. 😜 😍😍😍👏🌷🌷🌷 Обязательно приготовлю❤️👍 Спасибо за рецепт ♥️ Очень красивый торт🔥🔥 Давно хотела изпечь Карпатку❤️ спасибо за рецепт! Лиза, а 150 и 200 гр яиц, это сколько приблизительно штук?? Торт "дамские пальчики" Как красиво я до сих пор под впечатлением от морковного торта ♥️", – написали они.

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