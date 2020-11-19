Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась со своими почитателями очередным рецептом
Как информирует Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовления торта "Карпатка" известный кулинар представила на своей странице в соцсети Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Доброе утро, друзья! Сегодня предлагаю приготовить удивительный торт под названием «Карпатка»... 🏔 Заварное тесто с нежным цитрусовым кремом…", – написала Лиза.
Для приготовления торта "Карпатка" потребуется:
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Цитрусовый крем
100 мл лимонного фреша
50 мл апельсинового фреша
150 г сахара
150 г яиц
100 г сливочного масла
цедра одного апельсина
цедра одного лимона
5 г желатина + 25 мл воды
300 мл сливок (жирность не менее 30%)
Заварное тесто:
100 мл молока
100 мл воды
1 г соли
10 г сахара
80 г сливочного масла
200 г яиц
140 г муки
"А какие вы знаете десерты из заварного теста?☺️", – спросила у поклонников Глинская.
Фанаты в комментариях ответили знаменитости на этот вопрос.
"Это любимый торт моего мужа. 😁👍🏻Придётся печь. 😜 😍😍😍👏🌷🌷🌷 Обязательно приготовлю❤️👍 Спасибо за рецепт ♥️ Очень красивый торт🔥🔥 Давно хотела изпечь Карпатку❤️ спасибо за рецепт! Лиза, а 150 и 200 гр яиц, это сколько приблизительно штук?? Торт "дамские пальчики" Как красиво я до сих пор под впечатлением от морковного торта ♥️", – написали они.
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