Відома українська співачка Анна Седокова, яка зараз проживає в Москві, розповіла про те, як поцілувалася з продюсером і співаком Валерієм Меладзе
Як повідомляє Politeka з посиланням на Стархіт, про це зірка повідомила в інтерв'ю на Youtube-каналі Василя Конова.
За її словами, як такого поцілунку не було, тому що він був "несправжнім".
"Напевно, я зомліла від щастя, тому забула. Мені тоді здалося, що я вже була не настільки молода. Але у кожного своя правда. Валерій, я перепрошую за те, що поводилася з вами настільки фривольно, що навіть забула наш поцілунок в губи. Сподіваюся, ви мене вибачте. Але якщо пам'ятаєте, значить, все було добре", - зізналася Седокова.
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Раніше про поцілунок з виконавицею під час спільної зйомки одного з його кліпів розповів сам Меладзе.
"Було кілька досить відвертих, фривольних кадрів, коли ми з нею зустрілися, поцілувалися і таке інше. Губи У всякому разі стикалися", - розповів він
Раніше Анна Седокова заявила, що тільки на іпотеку у неї йде близько 430 тисяч рублів. Коли ведучий уточнив, про яку іпотеку йде мова, Седокова зізналася, що купила квартиру в центрі Москви за 58 мільйонів рублів. Площа квартири 200 квадратних метрів.
Також ми писали, що Седокова з'явилася на червоній доріжці в неймовірно красивій червоній сукні в підлогу. Поруч з нею, в строгому діловому костюмі був її чоловік-Яніс Тімма.
У сторіз Інстаграма Анна опублікувала відео, на якому робить селфі, стоячи перед дзеркалом в чорній нижній білизні спортивного типу і накинутою зверху сорочкою.
Візажист натирає ноги артистки спеціальним маслом, щоб на кадрах вони ефектно блищали.
Що думають з приводу побаченого користувачі, невідомо, оскільки коментарів в сторіз немає. Однак відзначимо, що ефектні відео артистки навряд чи когось залишили байдужими.
Нагадаємо, що грайлива Седокова побешкетувала в супермаркеті і звела з розуму хижим чином: "можна цю пантерку завалити".
Як Politeka писала, Анна Седокова похвалилася, якою красунею виросла її 15-річна дочка, фото: "Така кішечка".
Також Politeka повідомляла, що фігуриста Седокова виставила всі свої достоїнства в чорній білизні: навіть 18-річні позаздрять.