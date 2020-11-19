Відома українська співачка Анна Седокова, яка зараз проживає в Москві, розповіла про те, як поцілувалася з продюсером і співаком Валерієм Меладзе

Як повідомляє Politeka з посиланням на Стархіт, про це зірка повідомила в інтерв'ю на Youtube-каналі Василя Конова.

За її словами, як такого поцілунку не було, тому що він був "несправжнім".

"Напевно, я зомліла від щастя, тому забула. Мені тоді здалося, що я вже була не настільки молода. Але у кожного своя правда. Валерій, я перепрошую за те, що поводилася з вами настільки фривольно, що навіть забула наш поцілунок в губи. Сподіваюся, ви мене вибачте. Але якщо пам'ятаєте, значить, все було добре", - зізналася Седокова.

Раніше про поцілунок з виконавицею під час спільної зйомки одного з його кліпів розповів сам Меладзе.

"Було кілька досить відвертих, фривольних кадрів, коли ми з нею зустрілися, поцілувалися і таке інше. Губи У всякому разі стикалися", - розповів він

Раніше Анна Седокова заявила, що тільки на іпотеку у неї йде близько 430 тисяч рублів. Коли ведучий уточнив, про яку іпотеку йде мова, Седокова зізналася, що купила квартиру в центрі Москви за 58 мільйонів рублів. Площа квартири 200 квадратних метрів.

Також ми писали, що Седокова з'явилася на червоній доріжці в неймовірно красивій червоній сукні в підлогу. Поруч з нею, в строгому діловому костюмі був її чоловік-Яніс Тімма.

У сторіз Інстаграма Анна опублікувала відео, на якому робить селфі, стоячи перед дзеркалом в чорній нижній білизні спортивного типу і накинутою зверху сорочкою.

Візажист натирає ноги артистки спеціальним маслом, щоб на кадрах вони ефектно блищали.

Що думають з приводу побаченого користувачі, невідомо, оскільки коментарів в сторіз немає. Однак відзначимо, що ефектні відео артистки навряд чи когось залишили байдужими.

Нагадаємо, що грайлива Седокова побешкетувала в супермаркеті і звела з розуму хижим чином: "можна цю пантерку завалити".

Як Politeka писала, Анна Седокова похвалилася, якою красунею виросла її 15-річна дочка, фото: "Така кішечка".

Також Politeka повідомляла, що фігуриста Седокова виставила всі свої достоїнства в чорній білизні: навіть 18-річні позаздрять.