15-летняя дочь Анны Седоковой пытается не отставать от своей звездной мамы

Новая публикация появилась в личном Instagram певицы.

Так, бывшая вокалистка "ВИА Гры" похвасталась, как подросла ее 15-летняя дочь Алина.

"Когда ты была маленькая, ты очень переживала, что у тебя карие глаза. Ты грустила , что у тебя не мои зелёные, что у Моны как у меня и даже у Гектора голубые. А я все время рассказывала тебе историю, о том что для меня всегда были самыми красивыми женщины с карими глазами и мне так до твоего рождения нравилась актриса Эшли Джад. И я просто намечтала себе дочку с такими красивыми карими глазами", - откровенно призналась Анна Седокова в микроблоге.

Певица также рассказала, что ее дочь Алина подросла и по дороге в Санкт-Петербург пишет эссе на английском языке.

Седокова в публикации также отметила, что научит свою дочь быть смелой ради достижения поставленных целей.

"Это твоя жизнь, твои решения. Надеюсь я научу тебя смелости! И в том, что этот мир безграничен в своих возможностях! Ведь в этом точно твоя мама разбирается. Живи по своим правилам и никогда никого не слушай.Даже меня. Люблю тебя", - говорится в подписи к трогательному семейному снимку Анны Седоковой с дочерью.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и завалили певицу восторженными комментариями.

"Очень хорошие слова для дочери", "Вы супер", "Анечка, вы умничка, обожаю", "Это точно, слушать нужно только себя и свое ♥️. Если бы я слушала родителей и свое окружение, у меня бы не было ни мужа, ни дочки, ни-че-го из того, что сделало счастливой именно меня, а не кого-то ", "Красивые глаза!Что не нравится?", "Красивые девочки. 😍Мне кажется не только детки за это переживают, порой сама заедаюсь вопросом почему карие, а не светлые!", "Ого....дочке очень идут голубые глаза....такая кошечка прям...", - написали они под постом Седоковой.

Напомним, что самоуверенная Седокова выставила сладкое место крупным планом

Как сообщала Politeka, раскрепощенная Седокова в тесном наряде едва не выронила «близняшек»

Также Politeka писала, что расслабленная Седокова томно развалилась на диване, покорив довольным видом