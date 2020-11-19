Новий склад ВІА Гри нарвався на неоднозначну реакцію з боку шанувальників і хейтерів

Як нагадує Politeka, нещодавно відомий продюсер Костянтин Меладзе повідомив про оновлення складу відомої групи. Крім Уляни Синецької, новими солістками колективу стали Ксенія Попова і Софія Тарасова.

На офіційній сторінці групи в Instagram з'явилася інформація про майбутній прямий ефір "ВІА Гри".

На знімку всі співачки залізли на дах і позують у відвертих образах. На них надіті короткі плащі і різнокольорові високі чоботи на шпильках. Синецька пішла далі за всіх - під її розкритим плащем видно лише чорне боді.

"Атенсьен на максимум! Завтра, о 13: 00 вийдемо в прямий ефір тут, в нашому акаунті Instagram 🕚 трохи побалакаємо, а потім буде невеликий сюрприз 🤍 Let's do it🙌 🏻", – сказано в підписі до фото.

Не всім сподобалася ця публікація, деякі обурені тим, що група втратила свою індивідуальність і нові її учасниці – лише чергові "клони" попередніх зірок, що були у складі колективу.

"Кошмар!!! Черговий котячий хор!!! СТАРОМОДНО!!!!!!!!!!!! Уляна, огоніще Уляна - † але після випуску Урганта залишився неприємний осад. Дівчатка явно хвилювалися, що зрозуміло, а Уляна поводилася занадто відсторонено, як ніби Софія і Ксенія лише на підспівуванні, повністю перекрила Ксюшу. Не треба так Чет не подобається мені цей склад. Бракує харизми та індивідуальності. Класне фото🔥 🔥 🔥хто б, що не писав, Мені подобається склад!!!! Мені подобається, що група пішла від явного сексу. ВІА гру люблю і сприймаю її як класний герлз бенд. Швидше за все люди мого віку і молодше сприймають її так само) (мне22). Здорово, що дівчатка самі ведуть свої соц мережі, так спостерігаємо за особистостями, а не просто за кимось у складі групи А мені Ксюша, більше всіх подобається, Соня прям зовсім Малятко ще для секс символу групи, ІМХО",-пишуть хейтери і фанати.

Раніше ми повідомляли, що екс-учасниця ВІА Гри і дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва представила новий кліп на пісню" Сестра", в якому знялася разом з 19-річною дочкою

У кліпі Віра постає в кадрі в різних образах: то вона у відкритому синьому боді сидить на надувній касатці, то лежить в акваріумі в напівпрозорому купальнику.

Нагадаємо, Меладзе не зміг приховати почуттів до" темненької " з його нової ВІА Гри, в мережі роблять ставки.

Як повідомляла Politeka, чуттєві красуні з нової "ВІА Гри" дружно оголили декольте і довели до мурашок: Брежнєва оцінила.

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