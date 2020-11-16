Солистка обновленного состава ВИА Гры Ульяна Синецкая показал фигуру в смелых образах

В конце прошлого месяца Константин Меладзе объявил об обновлении состава популярной женской группы. К ней присоединились две новые участницы, а вот Синецкая осталась единственной представительницей прошлого состава. Певица активно ведет свою страничку в Инстаграм, регулярно публикуя новые снимки.

Как пишет Politeka.net, Синецкая поделилась результатами своей новой фотосессии. На фото она позирует в косухе и кожаных штанах, а также черном топе. Также на одном из снимков Ульяна лежит на полу в черном боди и без штанов, демонстрируя свои подтянутые ножки.

На фото девушка позирует с минимумом макияжа и распущенными волосами, спадающими ей на плечи мелкими кудрями.

Поклонники исполнительницы пришли в восторг от ее снимков.

«Красиво и стильно», «отэто зажигалка понимаю», «Любимая крутышка. Фотосессия огонь», «Нереально красивая», «Красотка, Ульяночка», «Ты как всегда красотка Ульян, ты нереальная и неотразимая», «О Господи какая ты сексуальная, стройная, красивая, нежная принцесса наша», «Будь моей женой», «Какая красивая.. Просто идеал, невероятная», - пишут люди.

Ранее в Instagram анонсировали появление новой ВИА Гры, но в официальном аккаунте лишь публиковали части тела вокалисток.

В итоге в составе группы оказались София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова.

Напомним, 19-летняя украиночка из новой ВИА Гры в мини показала, чем покорила Меладзе.

Как сообщала Politeka, новая ВИА Гра опозорила Меладзе в прямом эфире: "Надеюсь, Константин дал леща этой кучерявой".

Также Politeka писала, что довольный Меладзе признался о своей "внучке" в новой ВИА Гре: "Научить петь можно кого угодно".