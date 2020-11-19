НБУ в четвер, 19 листопада ввів в обіг нову монету номіналом 10 гривень

Як інформує Politeka з посиланням на прес-службу фінрегулятора, присвячена монета Держприкордонслужбі України.

На аверсі монети - герб, напис "Україна", емблема ДПСУ, гілки калини та лавра.

На реверсі - напис Державна прикордонна служба, обриси карти України, прикордонний стовп і композиції, які символізують діяльність ДПСУ на суші, на морі і в повітрі.

Монету виготовили тиражем мільйон штук зі сплаву на основі цинку.

Також повідомлялося, що з 12 жовтня Нацбанк ввів в обіг п'ятигривневу пам'ятну монету під назвою "передова", яку присвятив медикам і військовослужбовцям.

"Під час пандемії, в умовах боротьби України за територіальну цілісність країни у кожного своя передова і своя Лінія фронту", – заявили у фінрегулятора.

Раніше Нацбанк почав виводити з обігу старі монети в 25 коппек, а також купюри номіналом 5, 10, 20, 50, 100 гривень, які використовувалися з 1996 року, а також 200 гривень 2001 року випуску.

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