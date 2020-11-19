Дружина Артура Пирожкова (Олександра Ревви) Анжеліка показала відпочинок на березі моря

Як передає Politeka, посилаючись на Instagram дівчини, Анжеліка для позування вбралася у відверте біле бікіні, а на голову одягла помаранчеву кепку з буквами LA (Лос-Анджелес). Знаменитість поскаржилася на те, що полетіла на відпочинок без своєї дочки Амелі і тепер їй постійно доводиться вислуховувати, що вона, нібито, погана мати.

"Полетіла без Амелі... кожен день вислуховую, яка я мати...нехороший.. 😅 😒 кішки на душі шкребуть, совість душить, нічого не радує без моєї вітамінки...діти, звичайно, наше повітря ❤️ PS так..і ще коли вона дзвонить, я боюся брати трубку 😂 а у вас не так?"–- підписала знімок Анжеліка.

Шанувальники почали втішати дружину Пирожкова, а також ділитися своїми історіями відпочинку без дітей.

"Свою старшу теж залишала якось одну, коли їхала на сесію 👧 🏽 ревіли обидві 😁 тому не зідзвонювалися яка ви красива ,Анжеліка ! Аналогічно😁, з цим треба щось робити коли мама любить себе і робить те, чого їй щиро хочеться для душі, діти автоматично копіюють її дії! Не відразу, але з часом це принесе свої результати. Ви хороша мама, відпочивайте! 🌹 🙌 так само ви дуже красива ❤ ️❤️❤️ добрий вечір, тезка 🙏 😁 🌹 куди ж полетіли?? Бачу море, тепло, Краса!!! 😍 😍Богиня Один раз на рік відпустка завжди без дітей, син звик і ми зідзвонювалися і ділилися фотками))) А ще він говорив, що від нас відпочинок йому теж потрібен 😂 Це любов мама теж людина і має право на відпочинок)))😂 😂 😂", – пишуть вони.

Раніше ми повідомляли, що Анжеліка показала відпочинок зі своїм зірковим чоловіком на березі моря. Для позування вона вибрала коротенькі джинсові шорти і чоловічу картату сорочку. Доповнює образ знаменитості помаранчева кепка.

На першому кадрі дружина Пирожкова стоїть на дерев'яному настилі, що веде до моря. Дівчина повернулася до камери спиною, щоб всі могли оцінити її стрункі оголені ноги. Обидві руки зірка підняла вгору, зробивши з пальців два символи "V", що означають перемогу.

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