На 90-му році життя не стало народної артистки України, співачки Марії Байко. Її внесок у розвиток української культури величезний
Марія Яківна померла у Львові. Крім співочої кар'єри, вона була професором Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка. Також прославилася просуванням лемківської культури.
Про смерть матері у себе на Фейсбук-сторінці повідомив її син Володимир Одрехівський, ректор Львівської Національної академії мистецтв, передає Politeka.net.
"Відійшла у вічність моя мама, українська співачка Марія Байко", - написав Одрехівський, виклавши біографію видатної артистки.
Як солістка Байко записала три платівки "Співає Марія Байко", "Пісні Франківського краю", "О, не забудь" (старовинні романси), компакт-диск "Співаночки мої", з сестрами Байко - п'ять платівок і компакт-диск "Співають сестри Байко".
Фаворитка Кіркорова показала своїх дітей, які підросли і стали схожими на співака: "Загадки природи..."
"Наречена" Харламова без сорому виставила свою гордість і змусила червоніти: "Як вони стали такі великі?»
Розпусна Анджеліна Джолі в мокрій сукні не стала прикривати пікантні місця: "Очей не відірвати"
Весілля 19-річної внучки Софії Ротару з дорослим мільйонером, батько не стримав емоцій: "Всяку гидоту..."
Марія Яківна відзначена численними державними нагородами: орден "Знак Пошани", медаль "За трудову відзнаку", почесні звання "Заслужений артист України" та "Народний артист України", лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка, "Орден княгині Ольги".
Користувачі висловили свої співчуття в коментарях, називаючи Марію Байко геніальною фігурою в українському мистецтві.
"Нехай з Богом спочиває"
"Глибокі і щирі співчуття!!!"
"Вічна пам'ять і вдячність людині, яка створювала нашу культуру, плекала її в страшні часи, не давала їй загинути. Глибокі співчуття для рідних. Нехай Всевишній прийме її світлу душу"
Нагадаємо, що таємниче обірвалося життя юної дочки Шарапова з " місця зустрічі змінити не можна"
Як повідомляла Politeka, співачка Успенська заявила про насильницьку смерть матері, що відомо: "зателефонувала до Києва і там..."
Також Politeka писала, Кіркоров обсипав квітами могилу коханої жінки і не стримав емоцій: "я відпускаю тебе"