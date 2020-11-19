На 90-му році життя не стало народної артистки України, співачки Марії Байко. Її внесок у розвиток української культури величезний

Марія Яківна померла у Львові. Крім співочої кар'єри, вона була професором Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка. Також прославилася просуванням лемківської культури.

Про смерть матері у себе на Фейсбук-сторінці повідомив її син Володимир Одрехівський, ректор Львівської Національної академії мистецтв, передає Politeka.net.

"Відійшла у вічність моя мама, українська співачка Марія Байко", - написав Одрехівський, виклавши біографію видатної артистки.

Як солістка Байко записала три платівки "Співає Марія Байко", "Пісні Франківського краю", "О, не забудь" (старовинні романси), компакт-диск "Співаночки мої", з сестрами Байко - п'ять платівок і компакт-диск "Співають сестри Байко".

Марія Яківна відзначена численними державними нагородами: орден "Знак Пошани", медаль "За трудову відзнаку", почесні звання "Заслужений артист України" та "Народний артист України", лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка, "Орден княгині Ольги".

Користувачі висловили свої співчуття в коментарях, називаючи Марію Байко геніальною фігурою в українському мистецтві.

"Нехай з Богом спочиває"

"Глибокі і щирі співчуття!!!"

"Вічна пам'ять і вдячність людині, яка створювала нашу культуру, плекала її в страшні часи, не давала їй загинути. Глибокі співчуття для рідних. Нехай Всевишній прийме її світлу душу"

"Володю. Яка страшна новина. Господи!"

"Її голос буде звучати вічно! Світла пам'ять!"

"Схиляю низько голову перед світлою пам'яттю геніально-талановитої постатті в галузі українського музичного мистецтва Марією Байко. За життя своє Марія Яківна отримала багато титулів і нагород, але найвища її заслуга це Ви, Володимир, її талановитий, мудрий і благородний, вихований син"