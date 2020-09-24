Горе случилось в семье актера Владимира Конкина, известного по роли старшего лейтенанта Шарапова в фильме "Место встречи изменить нельзя"

24 сентября стало известно о гибели его 32-летней дочери Софии Конкиной. Еще два дня назад девушка ушла на тренировку в плавательный бассейн фитнес-клуба Jump и не вернулась.

Все это время родные не находили себе места. И только накануне выяснилось, что София попала в реанимацию в Боткинскую больницу с диагнозом «Утопление». Врачи боролись за жизнь молодой пациентки, но ночью ей стало хуже и она скончалась от отказа почек.

Сотрудники полиции не исключают возможность криминального следа в том, что София захлебнулась. Проводится расследование, призванное установить все обстоятельства и причины трагедии.

Отметим, у 69-летнего Владимира Конкина остались старшие близнецы Ярослав и Святослав. Супруга актера умерла 10 лет назад.

Кроме "Место встречи изменить нельзя" Конкин снимался в таких известных фильмах: «Как закалялась сталь», «Отцы и дети», «Принцесса на бобах», «Сармат» и многие других.

Ранее мы сообщали, 21 сентября не стало актера и популярного ведущего Дмитрия Жулина. Он попал в тяжелое ДТП.

Так, 43-летний Жулин ехал за рулем Renault Duster по трасе во Владимирской области РФ. Автомобиль на большой скорости столкнулся с маршрутным автобусом, который должен был пропустить по главной дороге. В итоге оба транспортных средства вылетели в кювет. Вместе с актером ехал пассажир, который попал в больницу.

Дмитрий Жулин был звездой Малого театра в Москве с 1997 по 2005 годы. В 2009 году артист ушел в монастырь, но в 2014 году снова вернулся к съемкам. Многим телезрителям Дмитрий запомнился, как ведущий телевизионной лотереи "Спортлото 6 из 49", а также как актер сериала "Александровский сад".

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