На 90-м году жизни не стало народной артистки Украины, певицы Марии Байко. Ее вклад в развитие украинской культуры огромен
Мария Яковлевна скончалась во Львове. Кроме певческой карьеры, она была профессором Львовской национальной музыкальной академии им. Николая Лысенко. Также прославилась продвижением лемковской культуры.
О смерти матери у себя на Фейсбук-страничке сообщил ее сын Владимир Одреховский, ректор Львовской национальной академии искусств, передает Politeka.net.
"Отошла в вечность моя мама, украинская певица Мария Байко", - написал Одреховский, изложив биографию выдающейся артистки.
Как солистка Байко записала три пластинки "Поет Мария Байко", "Песни Франковского края", "О, не забудь" (старинные романсы), компакт-диск "Спиваночки мои", с сестрами Байко - пять пластинок и компакт-диск "Поют сестры Байко".
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Мария Яковлевна отмечена многочисленными государственными наградами: орден "Знак Почета", медаль "За трудовое отличие", почетные звания "Заслуженный артист Украины" и "Народный артист Украины", лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, "Орден княгини Ольги".
Пользователи выразили свои соболезнования в комментариях, называя Марию Байко гениальной фигурой в украинском искусстве.
"Пусть с Богом покоится"
"Глубокие и искренние соболезнования!!!"
"Вечная память и благодарность Человеку, который создавал нашу культуру, лелеял ее в страшные времена, не давал ей погибнуть. Глубокие соболезнования для родных. Пусть Всевышний примет ее светлую душу"
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