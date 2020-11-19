О смерти артистки сообщил ее сын

На 90-м году жизни не стало народной артистки Украины, певицы Марии Байко. Ее вклад в развитие украинской культуры огромен

Мария Яковлевна скончалась во Львове. Кроме певческой карьеры, она была профессором Львовской национальной музыкальной академии им. Николая Лысенко. Также прославилась продвижением лемковской культуры.

О смерти матери у себя на Фейсбук-страничке сообщил ее сын Владимир Одреховский, ректор Львовской национальной академии искусств, передает Politeka.net.

"Отошла в вечность моя мама, украинская певица Мария Байко", - написал Одреховский, изложив биографию выдающейся артистки.

Как солистка Байко записала три пластинки "Поет Мария Байко", "Песни Франковского края", "О, не забудь" (старинные романсы), компакт-диск "Спиваночки мои", с сестрами Байко - пять пластинок и компакт-диск "Поют сестры Байко".

Мария Яковлевна отмечена многочисленными государственными наградами: орден "Знак Почета", медаль "За трудовое отличие", почетные звания "Заслуженный артист Украины" и "Народный артист Украины", лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, "Орден княгини Ольги".

Пользователи выразили свои соболезнования в комментариях, называя Марию Байко гениальной фигурой в украинском искусстве.

"Пусть с Богом покоится"

"Глубокие и искренние соболезнования!!!"

"Вечная память и благодарность Человеку, который создавал нашу культуру, лелеял ее в страшные времена, не давал ей погибнуть. Глубокие соболезнования для родных. Пусть Всевышний примет ее светлую душу"

"Володю. Яка страшна новина. Господи!"

"Ее голос будет звучать вечно! Света память!"

"Склоняю низко голову перед светлой памяти гениально-талантливой фигурой в области украинского музыкального искусства Марией Байко.За жизнь свою Мария Яковлевна получила много титулов и наград, но самая высокая ее заслуга это Вы, Владимир, ее талантливый, мудрый и благородный, воспитанный сын"