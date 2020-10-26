66-летняя российская певица Любовь Успенская шокировала откровениями о своей матери

Как сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ, исполнительница впервые рассказала, что произошлос ее матерью на самом деле.

Дело в том, что знаменитость всю свою жизнь думала, что ее мать скончалась при родах. Однако, всё оказалось не так, а гораздо трагичнее и об этом Успенская узнала совсем недавно.

"Я всю жизнь думала, что мама умерла при родах. Сейчас открываю правду: недавно я узнала, что мама не умерла, а ее убили. Я начала копать. Мне сказали: она ехала в поезде, и ее кирпичом били по лицу. Я позвонила в Киев своим влиятельным друзьям, чтобы они пробили там все кладбища. Должна быть регистрация имени, но ни на одном кладбище нет Елены Чайки. Мне рассказывала бабушка, что в 1954 году была голодовка, и она видно уехала искать заработка. Я знаю, что ее нет в живых. Она бы никогда в жизни меня не оставила", – призналась певица.

Ранее мы писали, что Любовь Успенская рассказала о смерти человека, который прошел с ней часть ее жизни. Так, ушел из жизни бывший муж Любови Успенской Юрий, который подарил певице знаменитую фамилию.

По словам Любови Успенской, с Юрием она прошла весь путь эмиграции.

"Только что узнала о смерти моего бывшего мужа. Юрий Успенский, человек, который подарил мне фамилию, прошёл со мной весь путь эмиграции, был талантливым человеком, который прошел со мной часть моего пути, ушёл из жизни. Вечная память. Скорбим", - написала королева шансона в своем микроблоге.

В сети появились слухи о романе Успенской с поп-королем Филиппом Киркоровым.

Певица сама подогрела их откровенным заявлением после скандала со знаменитым коллегой по эстраде. Она намекнула, что дело идет к свадьбе, хотя сама состоит в браке с Александром Плаксиным:

«Мы друзья, может, еще даже и поженимся. А чего тушеваться? Он же любит талантливых. Так что я не против», - рассказывала она ранее.

Напомним, дочь Успенской накинулась на мать с новыми обвинениями: "Меня преследуют и...".

Как сообщала Politeka, Успенская напугала всех новой внешностью, уколы красоты не помогли.

Также Politeka писала, что Успенская не удержалась и заговорила о романе с Путиным: "Хотел разрушить мою жизнь".