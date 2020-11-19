Долар раптово атакує, НБУ здивував новим курсом валют: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 19 листопада розведе євро і долар в різні боки, гривню чекає підступна атака.

Наприклад, стодоларовий "вічнозелений" підскочить на міжбанку на 2,33 пункту. До середини вчорашнього дня валюта подорожчала на 1,63 гривні.

А ось євро навпаки, раптово здасть позиції. Економісти говорять про втрату 3,56 пункту.

Курс валют в Україні 19 листопада:

100 доларів – 2813 грн;

100 євро - 3336,08 грн.

Українці можуть поплатитися за великі зарплати, у кого відберуть гроші: "Це рекордні штрафи"

"Сірі" зарплати можуть принести українцям великі проблеми. Адвокат Лаврентій Царук розповів про ризики неофіційного працевлаштування.

"Якщо стався нещасний випадок, то немає ніяких компенсацій. Немає соціального захисту-це лікарняні. Немає соціальних гарантій - це відпустка", - такі негативні моменти виділив адвокат.

Крім того, працюючи неофіційно, українці ризикують у старості залишитися без пенсійних виплат, адже для їх отримання потрібен трудовий стаж.

Боротися з таким явищем уряд намагається за допомогою жорстких санкцій для роботодавців:

"Це рекордні штрафи - понад сто тисяч гривень. Згодом його трохи знизили. Зараз по виплаті роботодавцем зарплати в конверті штраф становить 50 тисяч гривень", - пояснив Леонід Царук.

МФВ надасть Україні новий транш, важливе повідомлення Кабміну: "Мова йде про отримання…»

Міжнародний валютний фонд надасть Україні новий транш, гроші варто очікувати на початку наступного року.

Про це розповів представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

"Зараз йдеться про отримання одного траншу в кінці цього року або на початку наступного. Також до цього підв'язана макрофінансова допомога Євросоюзу, транш якого становить 600 млн євро", - зазначив він.

Майбутня співпраця з Міжнародним валютним фондом залежить від того, коли буде прийнятий бюджет на наступний рік. А ось розмови про те, що документ нібито під загрозою зриву, є неправдивими.

Зараз триває обговорення документа.

Зеленський прямо з лікарні розповів, як змінився його стан, термінове звернення: "На жаль…"

Володимир Зеленський, який все ще перебуває на самоізоляції в клініці «Феофанія» через Китайський вірус, розповів про зміни у своєму самопочутті.

Президент України записав нове відеозвернення. Зокрема, Зеленський розповів, що його самопочуття змінилося.

"Мій повторний тест, на жаль, поки що позитивний, але я продовжую щодня працювати... з кожним днем я відчуваю себе все краще і краще. Запахи сьогодні повернулися, сили повертаються, температура знижується, а бажання повернутися до живої роботи піднімається», - розповів президент.

Нагадаємо, стан Зеленського різко змінився, Мендель розкрила деталі: що відомо.

Як повідомляла Politeka, Зеленського закликали звільнити палату для тяжкохворих: "Пацієнти вже лежать в коридорах".

Також Politeka писала, що Зеленського закликали лікуватися, як більшість українців:"Давай у звичайну лікарню".