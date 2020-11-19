Курс валют в Украине 19 ноября разведет евро и доллар в разные стороны, гривну ждет коварная атака
Как сообщает Politeka, таким является прогноз экономистов из национального регулятора.
К примеру, стодолларовый «вечнозеленый» подскочит на межбанке на 2,33 пункта. К средине вчерашнего дня валюта подорожала на 1,63 гривны.
А вот евро наоборот, внезапно сдаст позиции. Экономисты говорят о потере 3,56 пункта.
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Курс валют в Украине 19 ноября:
100 долларов – 2813 грн;
100 евро – 3336,08 грн.
Совершенно неожиданной для гривны окажется удар от российского рубля, который подскочит до 3,6781 грн за десять банкнот.
Как сообщалось до этого, часть экономистов прогнозирует для доллара мрачное будущее уже в недалеком будущем. Они предполагают, что причиной могут стать предстоящие перестановки в правящей верхушке США, а также ситуацию с пандемией. Последняя может забить последний гвоздь в крышку гроба привлекательности "вечнозеленого".
К примеру, инвестор Роберт Кийосаки утверждает, что вкладывать сейчас лучше всего в драгоценные металлы и криптовалюту. Другие же эксперты рассказывают, что доллар может потерять даже позицию резервной валюты, не говоря об инвестициях.
Напомним, что доллар рухнет, найдена замена популярной валюте: "Пандемия стимулировала спрос на...".
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