Курс валют в Украине 19 ноября разведет евро и доллар в разные стороны, гривну ждет коварная атака

Как сообщает Politeka, таким является прогноз экономистов из национального регулятора.

К примеру, стодолларовый «вечнозеленый» подскочит на межбанке на 2,33 пункта. К средине вчерашнего дня валюта подорожала на 1,63 гривны.

А вот евро наоборот, внезапно сдаст позиции. Экономисты говорят о потере 3,56 пункта.

Курс валют в Украине 19 ноября:

100 долларов – 2813 грн;

100 евро – 3336,08 грн.

Совершенно неожиданной для гривны окажется удар от российского рубля, который подскочит до 3,6781 грн за десять банкнот.

Как сообщалось до этого, часть экономистов прогнозирует для доллара мрачное будущее уже в недалеком будущем. Они предполагают, что причиной могут стать предстоящие перестановки в правящей верхушке США, а также ситуацию с пандемией. Последняя может забить последний гвоздь в крышку гроба привлекательности "вечнозеленого".

К примеру, инвестор Роберт Кийосаки утверждает, что вкладывать сейчас лучше всего в драгоценные металлы и криптовалюту. Другие же эксперты рассказывают, что доллар может потерять даже позицию резервной валюты, не говоря об инвестициях.

Напомним, что доллар рухнет, найдена замена популярной валюте: "Пандемия стимулировала спрос на...".

Как Politeka писала, что доллар неожиданно затаился, НБУ заинтриговал новым курсом валют: чего ждать от гривны.

Также Politeka сообщала, что Украина получит существенную помощь от США для защиты Азовского моря: детали грандиозной сделки.