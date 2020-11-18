"Серые" зарплаты могут принести украинцам большие проблемы

Как стало известно Politeka.net, по данным Госстата деньги в конвертах получает каждый пятый работник в Украине. Адвокат Лаврентий Царук в программе "Сніданок з 1+1" рассказал о рисках неофициального трудоустройства.

Многие люди прельщаются "теневыми" зарплатами, с которых не нужно выплачивать налоги и делать взносы в государственный бюджет. Как правило, работодатели платят таким сотрудникам больше, чем на официальном рынке труда. Даже если человек официально трудоустроен и оформил трудовую книжку, ему могут платить серую зарплату: основную "белую" часть и "премию". Предприятиям так выгоднее, а закону такой формат не противоречит.

"Если произошел несчастный случай, то нет никаких компенсаций. Нет социальной защиты — это больничные. Нет социальных гарантий — это отпуск", — такие негативные моменты выделил адвокат.

Работая неофициально, украинцы рискуют в старости остаться без пенсионных выплат, ведь для их получения нужен трудовой стаж. Часто случается так, что к пенсионному возрасту люди не успевают отработать "по-белому" требуемые 15 лет и заслужить даже минимальную пенсию. Бороться с таким явлением правительство пытается при помощи жестких санкций для работодателей:

"Это рекордные штрафы — более ста тысяч гривен. Впоследствии его немного снизили. Сейчас по выплате работодателем зарплаты в конверте штраф составляет 50 тысяч гривен", — объяснил Леонид Царук.

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