Доллар внезапно атакует, НБУ удивил новым курсом валют: что будет с гривной
Курс валют в Украине 19 ноября разведет евро и доллар в разные стороны, гривну ждет коварная атака.
К примеру, стодолларовый «вечнозеленый» подскочит на межбанке на 2,33 пункта. К средине вчерашнего дня валюта подорожала на 1,63 гривны.
А вот евро наоборот, внезапно сдаст позиции. Экономисты говорят о потере 3,56 пункта.
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Курс валют в Украине 19 ноября:
100 долларов – 2813 грн;
100 евро – 3336,08 грн.
Украинцы могут поплатиться за большие зарплаты, у кого отберут деньги: "Это рекордные штрафы"
"Серые" зарплаты могут принести украинцам большие проблемы. Адвокат Лаврентий Царук рассказал о рисках неофициального трудоустройства.
"Если произошел несчастный случай, то нет никаких компенсаций. Нет социальной защиты — это больничные. Нет социальных гарантий — это отпуск", — такие негативные моменты выделил адвокат.
Кроме того, работая неофициально, украинцы рискуют в старости остаться без пенсионных выплат, ведь для их получения нужен трудовой стаж.
Бороться с таким явлением правительство пытается при помощи жестких санкций для работодателей:
"Это рекордные штрафы — более ста тысяч гривен. Впоследствии его немного снизили. Сейчас по выплате работодателем зарплаты в конверте штраф составляет 50 тысяч гривен", — объяснил Леонид Царук.
МФВ предоставит Украине новый транш, важное сообщение Кабмина: «Речь идет о получении…»
Международный валютный фонд предоставит Украине новый транш, деньги стоит ожидать в начале следующего года.
Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
«Сейчас идет речь о получении одного транша в конце этого года или в начале следующего. Также к этому подвязана макрофинансовая помощь Евросоюза, транш которого составляет 600 млн евро», - отметил он.
Будущее сотрудничество с Межднародным валютным фондом зависит от того, когда будет принят бюджет на следующий год. А вот разговоры о том, что документ якобы под угрозой срыва, являются неправдивыми.
Сейчас продолжается обсуждение документа.
Зеленский прямо из больницы рассказал, как изменилось его состояние, срочное обращение: «К сожалению…»
Владимир Зеленский, который все еще находится на самоизоляции в клинике «Феофания» из-за китайского вируса, рассказал об изменениях в своем самочувствии.
Президент Украины записал новое видеообращение. В частности, Зеленский рассказал, что его самочувствие изменилось.
«Мой повторный тест, к сожалению, пока что позитивный, но я продолжаю ежедневно работать… С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше. Запахи сегодня вернулись, силы возвращаются, температура понижается, а желание вернуться к живой работе поднимается», - рассказал президент.
Напомним, состояние Зеленского резко изменилось, Мендель раскрыла детали: что известно.
Как сообщала Politeka, Зеленского призвали освободить палату для тяжелобольных: "Пациенты уже лежат в коридорах".
Также Politeka писала, что Зеленского призвали лечиться, как большинство украинцев: "Давай в обычную больницу".