Владимир Зеленский, который все еще находится на самоизоляции в клинике «Феофания» из-за китайского вируса, рассказал об изменениях в своем самочувствии

Президент Украины записал новое видеообращение, в котором рассказал о том, как протекает его болезнь. В частности, Зеленский рассказал, что его самочувствие изменилось.

«Мой повторный тест, к сожалению, пока что позитивный, но я продолжаю ежедневно работать…С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше. Запахи сегодня вернулись, силы возвращаются, температура понижается, а желание вернуться к живой работе поднимается», - рассказал президент.

Он выразил надежду на то, что следующее свое обращение он сможет записывать уже не из больницы.

Президент также рассказал, что вместе с главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко и премьер-министром Денисом Шмыгалем продолжает обсуждать вопросы финансирования борьбы с китайским вирусом, помощи от МВФ и поддержки украинского бизнеса.

Напомним, что президента Украины Владимира Зеленского и главу ОПУ Андрея Ермака разместили в изолированные палаты больницы "Феофания", откуда они могут вести работу и общаться в телефонном режиме с нардепами.

Американские и европейские политики присоединились к пожеланиям здоровья президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за его заболевания коронавируса.

Напомним, состояние Зеленского резко изменилось, Мендель раскрыла детали: что известно.

Как сообщала Politeka, Зеленского призвали освободить палату для тяжелобольных: "Пациенты уже лежат в коридорах".

Также Politeka писала, что Зеленского призвали лечиться, как большинство украинцев: "Давай в обычную больницу".