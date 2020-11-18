Відомий український музикант Сергій Бабкін поділився радістю від першого снігу і показав свої справжні емоції

Артист поділився радісним фото у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Незважаючи на те, що зараз тільки середина листопада, в деяких містах України, в тому числі і в Києві, вже встиг пройти перший сніг. Це порадувало багатьох українців, які вже втомилися від осені і чекають приходу зими. У їх числі опинився і Бабкін.

На новому фото музикант позує, накинувши на голову якусь куртку або кофту, засипану снігом. Така "конструкція" на голові виглядає досить дивно. При цьому Бабкін щасливо посміхається, дивлячись в камеру, і явно насолоджується тим, що відбувається.

"Завалило. Скільки відразу радості і дитячого щастя! Сніг - відчуття казки. Так сильні в нас дитячі спогади, вони слідують за нами в доросле життя. Тільки в дорослому житті сніг холодніше, ніж в дитинстві.. Згодні?", - поцікавився у своїх підписників артист.

Його шанувальники тут же відреагували на пост.

"У вас, Сергій, красива посмішка! Несете в світ позитив і гарний настрій. Молодець", "точно! Завжди асоціюється з казкою", "це правда. Сніг набагато холодніше, ніж у дитинстві", "ідеальні зуби", - пишуть люди.

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