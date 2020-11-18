Известный украинский музыкант Сергей Бабкин поделился радостью от первого снега и показал свои настоящие эмоции
Артист поделился радостным фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.
Несмотря на то, что сейчас только середина ноября, в некоторых городах Украины, в том числе и в Киеве, уже успел пройти первый снег. Это порадовало многих украинцев, которые уже устали от осени и ждут прихода зимы. В их числе оказался и Бабкин.
На новом фото музыкант позирует, накинув на голову некую куртку или кофту, засыпанную снегом. Такая «конструкция» на голове смотрится довольно странно. При этом Бабкин счастливо улыбается, глядя в камеру, и явно наслаждается происходящим.
«Завалило. Сколько сразу радости и детского счастья! Снег - ощущение Сказки. Так сильны в нас детские воспоминания, они следуют за нами во взрослую жизнь. Только во взрослой жизни снег холоднее, чем в детстве.. Согласны?», - поинтересовался у своих подписчиков артист.
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Его поклонники тут же отреагировали на пост.
«У вас, Сергей, красивая улыбка! Несете в мир позитив и хорошее настроение. Молодец», «точно! Всегда ассоциируется со сказкой», «Это правда. Снег намного холоднее, чем в детстве», «Идеальные зубы», - пишут люди.
Напомним, постаревший Сергей Бабкин потряс молодежным образом, Никитюк не сдержала эмоций: "Не мужчина, а...".
Как сообщала Politeka, скачущий от восторга Бабкин вызвал ажиотаж нескромным признанием: "Люблю, спасибо что мой".
Также Politeka писала, что Бабкин в неопрятном виде похвастался огромным трофеем: "Ну, и улов. Круто!".