Известный украинский музыкант Сергей Бабкин поделился радостью от первого снега и показал свои настоящие эмоции

Артист поделился радостным фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Несмотря на то, что сейчас только середина ноября, в некоторых городах Украины, в том числе и в Киеве, уже успел пройти первый снег. Это порадовало многих украинцев, которые уже устали от осени и ждут прихода зимы. В их числе оказался и Бабкин.

На новом фото музыкант позирует, накинув на голову некую куртку или кофту, засыпанную снегом. Такая «конструкция» на голове смотрится довольно странно. При этом Бабкин счастливо улыбается, глядя в камеру, и явно наслаждается происходящим.

«Завалило. Сколько сразу радости и детского счастья! Снег - ощущение Сказки. Так сильны в нас детские воспоминания, они следуют за нами во взрослую жизнь. Только во взрослой жизни снег холоднее, чем в детстве.. Согласны?», - поинтересовался у своих подписчиков артист.

Его поклонники тут же отреагировали на пост.

«У вас, Сергей, красивая улыбка! Несете в мир позитив и хорошее настроение. Молодец», «точно! Всегда ассоциируется со сказкой», «Это правда. Снег намного холоднее, чем в детстве», «Идеальные зубы», - пишут люди.

Напомним, постаревший Сергей Бабкин потряс молодежным образом, Никитюк не сдержала эмоций: "Не мужчина, а...".

Как сообщала Politeka, скачущий от восторга Бабкин вызвал ажиотаж нескромным признанием: "Люблю, спасибо что мой".

Также Politeka писала, что Бабкин в неопрятном виде похвастался огромным трофеем: "Ну, и улов. Круто!".