Украинский музыкант Сергей Бабкин рассказал о своем главном вдохновении

Как пишет Politeka.net, знаменитость опубликовал на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото в осеннем образе в честь своего 42-го дня рождения. На этот раз певец предстал перед поклонниками в полосатом серо-черном пальто, под которое надел бирюзовую толстовку с капюшоном.

В таком виде Сергей Бабкин сфотографировался на свежем воздухе со счастливым видом - его улыбчивое лицо так и светится от радости. Исполнитель засунул руки в карманы пальто и позволил пожелтевшим листьям свободно падать на его голову и плечи.

"42. Благодарю Вселенную, Бога, Семью, всех Вас!!!💚 Вы - моё Вдохновение! 💚", - поделился он своими эмоциями в описании.

Пользователи соцсети поздравили Сергея с праздником и оставили много приятных комментариев под постом. Даже знаменитости не остались в стороне, свои пожелания отправили Леся Никитюк и Джамала:

"С днём рождения, Сережка"; "Дорогой, красивый и крутой !!! С Днем Народження😘😘😘 не мужчина, а Конхфета ❤️"; "С Новым годом жизни! Счастья безграничного всей семье"; "С днем рождения вас, светлый, лучезарный человечек❤️💙💚💛💜 всех благ 🙏✨".

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