Наталя Могилевська з темним волоссям підкорила задумливим образом

Популярна українська співачка поділилася в своєму Instagram новим постом, в якому задалася питанням про те, яким же був рік, що минає. Про це пише Politeka.net.

У своїй публікації Могилевська запропонувала шанувальникам подумати, яким словом вони могли б охарактеризувати 2020 рік.

"Прочитала сьогодні в інтернеті, що автори тлумачного словника англійської мови оголосили словом 2020 року "локдаун". Також в шортлісті опинився ряд інших термінів, пов'язаних з пандемією ковіда, і тільки слово «Тіктокер», що опинилося серед найпопулярніших, не має відношення до ковіда", - написала Могилевська.

Вона також поділилася своєю новою фотографією. Варто відзначити, що раніше Могилевська здивувала перетворенням на яскраву блондинку, проте зараз вона вирішила повернутися до більш натурального кольору волосся. На фото вона постає вже з русявим волоссям і більш короткою зачіскою.

Співачка в світлій блузці і піджаку з тигровим принтом стоїть біля вікна, задумливо дивлячись кудись вдалину.

Її шанувальники тут же почали коментувати фото.

"Чарівна", "ви тут на Славу з ,,Не ангелів,, схожі", "гостя з майбутнього", "шалено красива", "красуня!", "Дуже стильно", "Сама сама", "красуня!!!! Чудово виглядаєте!!!!! Ви просто принадність", - пишуть люди.

Нагадаємо, поцілунок Могилевської зі своїм старим учителем викликав скандал, кадри зухвалості: "Наташа, не грай з дияволом".

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