Модель и жена телеведущего Дмитрия Комарова Александра Кучеренко знает, как покорять сердца фанатов
Новая публикация появилась в ее личном Instagram.
Так, обладательница титула "Мисс-Украина" засветилась на телевидении в откровенном платье, которым свела с ума армию своих поклонников.
Как известно, жена ведущего Дмитрия Комарова ведет телепередачу "Зірковий спорт" на украинском телеканале, и по случаю "пятницы 13" решила подобрать сногсшибательное "прозрачное" платье.
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"Не такая уж и страшная эта черная пятница 13. Если выбрать удачное платье)) Пусть вам сегодня везет! Одна хорошая новость уже есть - в 20:05", - подписала Александра Кучеренко новый снимок в своем микроблоге.
Прозрачное платье лишний раз подчеркнуло идеальную форму модели и сделало акцент на пышном бюсте.
"Голливуд!", "Какая красота", "Платье очень удачное", "Какая вы красотка", "Очень элегантно", "Какая красотка, Сашенька", - написали поклонники в комментариях под публикацией.
Ранее мы рассказывали, как Александра Кучеренко поразила откровениями и призналась, как изменилась ее жизнь.
Модель опубликовала фото, на котором видно, как она сидит в парке на лавочке и задумчиво рассматривает пожелтевших листок. Для прогулки она выбрала очень осенний образ: джинсы, коричневый замшевый пиджак и блузку с принтом в виде осенних листьев.
«Признаюсь. Я наконец полюбила осень)) Теплого и радостного воскресенья всем», - написала Кучеренко в подписи к снимку.
Напомним, знойная жена Комарова из «Мир наизнанку» эффектно изогнулась в прозрачном платье
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