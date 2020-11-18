Скандальна російська ведуча і журналістка Ксенія Собчак приголомшила перевтіленням заради свята сина Платона
Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.
"Аніматори! Бійтеся! Починаю відбирати ваш хліб", - йдеться в підписі.
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Уточнимо, що на опублікованих кадрах Собчак показується в образі осла з мультфільму «Бременські музиканти».
"Хто б що не говорив-Собчак крута. З Днем Народження, Платон», "шедевр«,» Боже , Ксенія , ви принадність ☺️ це так мило дивитися , правда, ви дуже хороша мама«,» краще те могло підняти мені настрій«,» костюм бомба«,» Ксенія – це ваш найкращий наряд", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що російська політик і телеведуча Ксенія Собчак приголомшила позою під час відпочинку з чоловіком
"Поки, Росія! Поки Європа!» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Собчак відпочиває з чоловіком в Дубаї, зафіксувавши на камеру купання в морі. На ньому знаменитість демонстративно показує, що думає про своїх хейтерів.
Нагадавши, Ксенія Собчак показала свої гарбузи й осоромилася перед публікою: "доярки набагато краше".
Також Politeka писала, що Собчак з оголеною спиною вивели з себе на модній тусовці, Богомолов свідок.