Скандальна російська ведуча і журналістка Ксенія Собчак приголомшила перевтіленням заради свята сина Платона

Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Аніматори! Бійтеся! Починаю відбирати ваш хліб", - йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Собчак показується в образі осла з мультфільму «Бременські музиканти».

"Хто б що не говорив-Собчак крута. З Днем Народження, Платон», "шедевр«,» Боже , Ксенія , ви принадність ☺️ це так мило дивитися , правда, ви дуже хороша мама«,» краще те могло підняти мені настрій«,» костюм бомба«,» Ксенія – це ваш найкращий наряд", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що російська політик і телеведуча Ксенія Собчак приголомшила позою під час відпочинку з чоловіком

"Поки, Росія! Поки Європа!» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Собчак відпочиває з чоловіком в Дубаї, зафіксувавши на камеру купання в морі. На ньому знаменитість демонстративно показує, що думає про своїх хейтерів.

Нагадавши, Ксенія Собчак показала свої гарбузи й осоромилася перед публікою: "доярки набагато краше".

Також Politeka писала, що Собчак з оголеною спиною вивели з себе на модній тусовці, Богомолов свідок.