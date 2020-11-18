Скандальная российская ведущая и журналистка Ксения Собчак огорошила перевоплощением ради праздника сына Платона

Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Аниматоры! Бойтесь! Начинаю отбирать ваш хлеб», - говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных кадрах Собчак показывается в образе осла из мультфильма «Бременские музыканты».

«Кто бы что не говорил- Собчак крутая. С Днём Рождения, Платон», «шедевр», «Боже , Ксения , Вы прелесть ☺️ это так мило смотреть , правда , Вы очень хорошая мама», «лучшее то могло поднять мне настроение», «костюм бомба», «Ксения – это ваш лучший наряд», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что российская политик и телеведущая Ксения Собчак огорошила позой во время отдыха с мужем

«Пока, Россия! Пока Европа!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Собчак отдыхает с мужем в Дубае, запечатлев на камеру купание в море. На нем знаменитость демонстративно показывает, что думает про своих хейтеров.

Напомним, Ксения Собчак показала свои тыквы и осрамилась перед публикой: "Доярки намного краше".

Также Politeka писала, что Собчак с обнаженной спиной вывели из себя на модной тусовке, Богомолов свидетель.