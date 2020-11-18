У Нацбанку розповіли, що буде з курсом гривні у разі повторного повного локдауну

Заява НБУ цитується в Телеграм-каналі Правда України.

У Нацбанку згадали про те, що в березні, коли в Україні було вирішено ввести повний локдаун у зв'язку з пандемією китайського вірусу, курс гривні різко обвалився через ситуацію в країні. Однак, зараз представники регулятора стверджують, що в разі нового радикального посилення карантину така ситуація не повториться.

"Ми не очікуємо повторення березневих подій на валютному ринку, тому що в березні це було щось нове, була паніка по всьому світу, і ніхто не розумів, що робити", - заявив директор департаменту відкритих ринків Нацбанку Олексій Лупін.

Він також уточнив, що на початку року ослаблення гривні багато в чому було пов'язано з панікою серед нерезидентів, які на тлі локдауну намагалися якомога швидше закрити свої інвестиції і вивести їх з країни.

Таким чином, в НБУ вважають, що зараз різкого зростання курсу долара чекати не варто.

Відзначимо, що експерти налаштовані не настільки оптимістично. Так, на думку аналітиків, курс утримається в межах 28,10-28,50 гривень за долар тільки до кінця листопада.

"До кінця листопада ми очікуємо курсовий коридор 28,10 - 28,50 гривень/Долар з плавною девальвацією до рівня 29 гривень/долар на кінець року", - упевнений Ярослав кабін.

Нагадаємо, долар готує українцям подарунок під ялинку, що буде з курсом валют: "до кінця листопада 28,5, а потім...".

Як повідомляла Politeka, гривня втратила ніс долару, в НБУ озвучили оптимістичний прогноз: що буде з курсом валют.

Також Politeka писала, що долар несподівано зачаївся, НБУ заінтригував новим курсом валют: чого чекати від гривні.